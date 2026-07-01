Das politische Buch - Anke Rehlinger liest „Verbinden statt spalten“

Wokeness, Gendern, Pandemie, Krieg: Bei allem sind wir uneins. Gilda Sahebi entschlüsselt in ihrem neuen Buch, warum Debatten immer giftiger werden. Sie nennt es „affektive Polarisierung“. Und sie zeigt, warum Versöhnung dennoch möglich bleibt, wenn wir Zeit und Mut investieren.