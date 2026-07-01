- Anke Rehlinger liest „Verbinden statt spalten“
Wokeness, Gendern, Pandemie, Krieg: Bei allem sind wir uneins. Gilda Sahebi entschlüsselt in ihrem neuen Buch, warum Debatten immer giftiger werden. Sie nennt es „affektive Polarisierung“. Und sie zeigt, warum Versöhnung dennoch möglich bleibt, wenn wir Zeit und Mut investieren.
Natürlich: Johannes Rau! Mit Gilda Sahebis Buchtitel assoziiere ich sofort jenes Leitmotiv, unter das er als SPD-Kanzlerkandidat 1987 seine Kampagne stellte: „Versöhnen statt spalten“. Und auch später als Bundespräsident blieb er dem treu: „Demokratie lebt vom geregelten Konflikt und von der Bereitschaft zum Konsens. Konflikt und Konsens gehören zusammen“, sagte er 2003. Ein Satz, der heute nicht weniger zählt, aber noch weniger selbstverständlich ist.
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