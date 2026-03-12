- „Wir leben in einer Zeit kollektiver Denkstörung“
Raphael M. Bonelli, Psychiater, Neurowissenschaftler und Autor aus Wien, untersucht in seinem neuen Buch „Kopflos“ die Denkstörungen moderner Gesellschaften. Im Gespräch erklärt er, warum Ideologien, Denkverbote und fehlende Selbstkritik rationales Denken zunehmend verdrängen.
Raphael M. Bonelli (57) ist Psychiater, Neurowissenschaftler und Autor. In seinen Büchern und Vorträgen beschäftigt er sich mit psychologischen, gesellschaftlichen und philosophischen Fragen. Der Wiener Mediziner leitet eine Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie und ist als Publizist und Vortragender im deutschsprachigen Raum präsent. In seinem neuen Buch „Kopflos – Warum wir den Verstand verloren haben“ widmet er sich der Frage, warum unserer Zeit zunehmend die Fähigkeit zum klaren Denken verloren geht – und wie sich diese wiedergewinnen lässt.
