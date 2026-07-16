Michael Tsokos
Michael Tsokos / Foto: Linnea Tsokos

„Das Interview“ mit Michael Tsokos „Man kann sich nicht früh genug mit dem Tod auseinandersetzen“

Michael Tsokos zählt zu den bekanntesten Rechtsmedizinern Deutschlands. Im Interview spricht er über seine ersten Begegnungen mit dem Tod, falsche TV-Klischees und darüber, wie seine Arbeit ihn gelehrt hat, das Leben bewusster zu schätzen.

INTERVIEW MIT MICHAEL TSOKOS am 17. Juli 2026

Autoreninfo

Christine Zinner studierte Sozialwissenschaften und Literaturwissenschaft und ist freie Journalistin.

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Michael Tsokos (59) leitete von 2007 bis 2023 das Institut für Rechtsmedizin der Berliner Charité und ist seit 2007 zudem Direktor des Landesinstituts für gerichtliche und soziale Medizin in Berlin-Moabit. Der Spiegel-Bestseller-Autor hat zahlreiche Sachbücher, Krimis und True-Crime-Thriller verfasst, die zuletzt im Droemer Knaur Verlag erschienen. Auf seinem Instagram-Kanal @dr.tsokos folgen ihm rund 850.000 Menschen. Mit seinen populärwissenschaftlichen Vorträgen geht er ab September wieder auf Tour und tritt in großen Arenen wie der Olympiahalle in München oder der Barclays Arena in Hamburg auf.

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