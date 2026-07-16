Michael Tsokos (59) leitete von 2007 bis 2023 das Institut für Rechtsmedizin der Berliner Charité und ist seit 2007 zudem Direktor des Landesinstituts für gerichtliche und soziale Medizin in Berlin-Moabit. Der Spiegel-Bestseller-Autor hat zahlreiche Sachbücher, Krimis und True-Crime-Thriller verfasst, die zuletzt im Droemer Knaur Verlag erschienen. Auf seinem Instagram-Kanal @dr.tsokos folgen ihm rund 850.000 Menschen. Mit seinen populärwissenschaftlichen Vorträgen geht er ab September wieder auf Tour und tritt in großen Arenen wie der Olympiahalle in München oder der Barclays Arena in Hamburg auf.