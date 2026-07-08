- „Wer Vertrauen will, darf nicht moralisieren“
Jonas Schmidt-Chanasit ist Virologe und einer der profilierten deutschen Pandemieexperten. Im Interview spricht er über Fehler in der Corona-Politik, mangelnde Transparenz und die Frage, wie Vertrauen in künftigen Krisen zurückgewonnen werden kann.
„Das Interview“ ist die neue Bühne für Gespräche, die über das Tagesgeschehen hinaus Bestand haben. Nachdenklich, klug und intim widmet sich das Format den großen Fragen unserer Zeit – vom gesellschaftlichen Zeitgeist bis zu den ganz persönlichen Lebenswegen der Gesprächspartner. Zu Gast sind bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Medienwelt, die Einblicke gewähren, die oft verborgen bleiben. Jeden Donnerstag erscheint „Das Interview“ auf Cicero Online.
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