Esther Bockwyt
Esther Bockwyt / Gina Reinholz

„Das Interview“ mit Esther Bockwyt „Psychologie ist kein Instagram-Spruch“

Esther Bockwyt ist forensische Psychologin und Autorin. Sie erklärt, warum populäre Psychologie mehr Schaden anrichten kann als helfen – und weshalb gut gemeinte Mantras wie „Mindset ist alles“ in die Irre führen.

INTERVIEW MIT ESTHER BOCKWYT am 26. März 2026

Autoreninfo

Christine Zinner studierte Sozialwissenschaften und Literaturwissenschaft und ist freie Journalistin.

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Esther Bockwyt ist Psychologin mit klinisch-forensischem Schwerpunkt und Autorin. Zuletzt erschien von ihr „Alles toxisch oder was? Ein Wegweiser durch den #MentalHealth-Dschungel – und was wirklich hilft“ im Verlag Hoffmann & Campe.

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