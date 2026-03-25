- „Psychologie ist kein Instagram-Spruch“
Esther Bockwyt ist forensische Psychologin und Autorin. Sie erklärt, warum populäre Psychologie mehr Schaden anrichten kann als helfen – und weshalb gut gemeinte Mantras wie „Mindset ist alles“ in die Irre führen.
Esther Bockwyt ist Psychologin mit klinisch-forensischem Schwerpunkt und Autorin. Zuletzt erschien von ihr „Alles toxisch oder was? Ein Wegweiser durch den #MentalHealth-Dschungel – und was wirklich hilft“ im Verlag Hoffmann & Campe.
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