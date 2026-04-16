Bob Blume
Bob Blume / Dominik Rößler / Penguin Random House Verlagsgruppe

„Das Interview“ mit Bob Blume „Das Märchen von der faulen Schülergeneration“

Bob Blume ist Lehrer, Podcaster und einer der bekanntesten deutschen Bildungsinfluencer. Im Interview spricht er über überforderte Schulen, psychisch belastete Jugendliche und die Frage, warum Lernen für viele seinen Sinn verloren hat.

INTERVIEW MIT BOB BLUME am 16. April 2026

Autoreninfo

Christine Zinner studierte Sozialwissenschaften und Literaturwissenschaft und ist freie Journalistin.

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Das Interview“ ist die neue Bühne für Gespräche, die über das Tagesgeschehen hinaus Bestand haben. Nachdenklich, klug und intim widmet sich das Format den großen Fragen unserer Zeit – vom gesellschaftlichen Zeitgeist bis zu den ganz persönlichen Lebenswegen der Gesprächspartner. Zu Gast sind bekannte Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Medienwelt, die Einblicke gewähren, die oft verborgen bleiben. Jeden Donnerstag erscheint „Das Interview“ auf Cicero Online.

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Wolf | Do., 16. April 2026 - 17:16

Blumes Interview zeigt, dass das Land bzw. das Bildungswesen inzwischen komplett überfordert ist. Nach 11 Jahren rollt nun der Tsunami auf uns zu. Nicht nur die Bildung ist betroffen, sondern einfach alles, was das Land einmal groß gemacht hat. Wir sehen nun immer mehr das Ergebnis eines findig ausgedachten und ideologisch motivierten Zerstörungsprogrammes. Wenn man realistisch denkt, ist das irreversibel, weil schon viel zu weit fortgeschritten. Auch die sinkende Zahl der Lehrer hat damit zu tun. Wer will sich diesem Wahnsinn an den Schulen noch aussetzen? Zudem kommen von den Schulen nicht unbedingt die begabtesten Kandidaten auf die Unis. Seit Jahren haben kompetente Leute immer wieder Reformen angemahnt und vor links-ideologischen Experimenten abgeraten. Nichts ist passiert. Nun sind wir so weit, dass ohne eine großflächige Operation mit dem Skalpell keine Heilung zu erwarten ist. Außerdem fehlt es an Geld. Bei ständiger Einwanderung fressen die Sozialkassen alles auf.

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