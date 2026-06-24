Huschke Mau ist Geisteswissenschaftlerin, Aktivistin, Autorin und Ex-Prostituierte. Sie war zehn Jahre im Milieu. Nach mehreren Anläufen gelang ihr der Ausstieg. Sie gründete das Netzwerk Ella, das sich für die Interessen von Prostituierten einsetzt. 2022 erschien ihr Buch „Entmenschlicht: Warum wir Prostitution abschaffen müssen“ im Verlag Edel Books. Es entfachte eine breitere öffentliche Debatte über das Thema. Aktuell schreibt sie eine Doktorarbeit über Prostitution. Huschke Mau ist ein Pseudonym.