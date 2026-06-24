Huschke Mau
Autorin und Aktivistin Huschke Mau / Michael Philipp Bader; Dominik Herrmann

Debatte über Prostitution „Frauen sind nur einen falschen Typen von der Prostitution entfernt“

Zehn Jahre war Huschke Mau im Rotlichtmilieu tätig. Heute forscht sie und schreibt ihre Doktorarbeit über Prostitution. Im Interview spricht Mau über die Realität von Prostituierten, die Rolle der Freier und das Nordische Modell als politischen Gegenentwurf.

INTERVIEW MIT HUSCHKE MAU am 25. Juni 2026

Autoreninfo

Christine Zinner studierte Sozialwissenschaften und Literaturwissenschaft und ist freie Journalistin.

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Huschke Mau ist Geisteswissenschaftlerin, Aktivistin, Autorin und Ex-Prostituierte. Sie war zehn Jahre im Milieu. Nach mehreren Anläufen gelang ihr der Ausstieg. Sie gründete das Netzwerk Ella, das sich für die Interessen von Prostituierten einsetzt. 2022 erschien ihr Buch „Entmenschlicht: Warum wir Prostitution abschaffen müssen“ im Verlag Edel Books. Es entfachte eine breitere öffentliche Debatte über das Thema. Aktuell schreibt sie eine Doktorarbeit über Prostitution. Huschke Mau ist ein Pseudonym.

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