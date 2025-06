Bevor ich vor rund 40 Jahren das erste Mal nach New York flog, habe ich mich natürlich ein bisschen umgehört, was da denn so los ist. Ein paar Sehenswürdigkeiten sind unumgänglich, aber mir ging es vor allem um Musik. Genauer gesagt um Jazz, denn in keiner Stadt der Welt konnte und kann man in derartiger Dichte Weltstars dieses Genres in kleinen Clubs erleben.

Doch auch kulinarisch hat die Mega-City als globaler Schmelztiegel einiges zu bieten. Dringend empfohlen wurde mir ein Besuch bei „Katz's Delicatessen“ in der Lower East Side, einem 1888 gegründeten Monument der jüdischen Kulinarkultur in New York. Und wenn ich schon mal da sei, müsse ich unbedingt ein Pastrami-Sandwich essen, wurde mir geraten.