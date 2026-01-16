- Erdöl und Tyrannenmord
„Zu Dionys dem Tyrannen schlich Damon, den Dolch im Gewande ...“ Die Frage, ob es legitim sei, sich eines Diktators mit Gewalt zu entledigen, beschäftigt die Menschheit seit jeher. Die Antwort ist nicht leicht. Auch nicht für den Autor unserer Ethikkolumne.
Es war die Schlagzeile der vorletzten Woche: Die USA greifen Venezuela an und nehmen den Präsidenten gefangen. Die ersten Stellungnahmen schwanken zwischen Empörung mit dem Hinweis auf eine augenscheinliche Verletzung des Völkerrechts, andere betonen, dass es sich hier um einen der übelsten und korruptesten Diktatoren handelt, von dem es gut ist, dass sein Volk ihn nicht mehr ertragen muss. Maduro war wohl dann doch kein Präsident, dem allzu viele nachtrauern werden.
