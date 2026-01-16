Entführung von Maduro
Ankunft von Maduro in New York / picture alliance / abaca | Guerin Charles/ABACA

Ist die Entführung von Diktatoren erlaubt? Erdöl und Tyrannenmord

„Zu Dionys dem Tyrannen schlich Damon, den Dolch im Gewande ...“ Die Frage, ob es legitim sei, sich eines Diktators mit Gewalt zu entledigen, beschäftigt die Menschheit seit jeher. Die Antwort ist nicht leicht. Auch nicht für den Autor unserer Ethikkolumne.

KOLUMNE: DIE SONNTAGSFRAGE am 18. Januar 2026

Gregor Thüsing

Autoreninfo

Prof. Dr. Gregor Thüsing ist Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit der Universität Bonn. Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen, vielfacher Sachverständiger im Deutschen Bundestag und wurde 2024 in den Deutschen Ethikrat berufen.

So erreichen Sie Gregor Thüsing:

Zur Artikelübersicht

Es war die Schlagzeile der vorletzten Woche: Die USA greifen Venezuela an und nehmen den Präsidenten gefangen. Die ersten Stellungnahmen schwanken zwischen Empörung mit dem Hinweis auf eine augenscheinliche Verletzung des Völkerrechts, andere betonen, dass es sich hier um einen der übelsten und korruptesten Diktatoren handelt, von dem es gut ist, dass sein Volk ihn nicht mehr ertragen muss. Maduro war wohl dann doch kein Präsident, dem allzu viele nachtrauern werden.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Enka Hein | So., 18. Januar 2026 - 09:40

...die Mitglieder haben doch für die Abschaltung der Atomkraftwerke unter Merkel gestimmt.
Die Entscheidung trafen Leute die von keiner Sachkenntnis getrübt waren und nur ideologisch linksgrün unterwegs waren.
Genauso jetzt mit Maduro. Ein Verbrecher, ein Terrorist. Der lacht über Ethik, wenn er überhaupt weiß was es ist.
Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil.
Es gibt zu wenig Trumps in demokratischen Staaten.
Ähnliche Diskussion mit ausländischen Straftätern hier im Land. Straffällige müssen zurück in ihre Heimat, egal was da gerade los ist. Mir auch egal was da mit denen passiert. Hauptsache sie wütend nicht mehr in D.
Was Maduro betrifft, wurde alles richtig gemacht.

Jens Böhme | So., 18. Januar 2026 - 09:52

Statt historische Fälle zu dokumentieren, Wischiwaschi. Die theorielastigen Zitate aus vergangenen Jahrhunderten sind nur Brainstorm. Historische Tyrannenbeseitigungen geschehen immer aus dem Inneren. Das aktive Recht spielte keine Rolle. Wenn man obsiegte war es Befreiung oder Revolution, also was Gutes. Trump ist noch ein harmloser Weltpolizist. Sein Nachfolger, J.D.Vance ist der viel Gefährliche.

Ellen wolff | So., 18. Januar 2026 - 11:03

Vielleicht ist ja das Völkerrecht fehlerhaft und muss geändert werden? Ein Völkerrecht, dass einen Diktator schützt, der sein Volk unterdrückt, ausbeutet und verachtet, ist kein Völkerrecht sondern ein Diktatorenrecht. Ein gesunder Menschenverstand könnte manchmal helfen. Und ja, es kann sein, das die USA den Diktator nur gefangen hat, um selbst das Volk der Venezulaner auszubeuten, dass wäre dann auch nicht in Sinne des Schutzes des Volkes vor der Tyranei.

Karl-Heinz Weiß | So., 18. Januar 2026 - 11:33

Eine differenzierte Betrachtungsweise, anders als seinerzeit Ciceros Argumentation. Die UNO wurde geschaffen, um rational getroffene politische Entscheidungen durchzusetzen und ist damit auf ganzer Linie gescheitert. Aktuell bestimmen drei Personen die Weltpolitik. Alles andere ist "Beiwerk". Das erscheint mir als die eigentliche "Zeitenwende".

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.