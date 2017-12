Es ist Zeit für ein herzliches Dankeschön. Cicero Online, die schnelle Schwester des Magazins für politische Kultur, hat im auslaufenden Jahr 2017 den Kreis seiner Leserinnen und Leser fast verdoppelt. Die Seitenaufrufe sind von etwa 1,7 Millionen auf 2,6 Millionen im Monat angestiegen. Ein implizites Kompliment einer wachsenden Leserschaft, über das wir uns in der Redaktion sehr freuen. Herzlichen Dank für diese Treue und das Interesse an unseren politischen Reflexionen und Analysen. Ihre große Resonanz spornt uns jeden Tag aufs Neue an. Und Ihre rege, respektvolle und geistreiche Debatte in den Kommentarspalten tut dies auch. Viele von Ihnen sind zu guten Bekannten von uns geworden, und es freut uns sehr, dass Sie dort selbst untereinander darauf achten, dass in Ton und Sache in einer Weise debattiert wird, auf die der Namensgeber unseres Blattes, der große Rhetoriker und Stilist Cicero, stolz gewesen wäre.

Verzahnung von Heft und Online

Unsere Leser, das ist das eine große Plus von Cicero. Darüber hinaus hat auch Cicero Online ein Cicero Plus bekommen, das die unmittelbare Verzahnung von Online und Heft noch deutlicher macht. Denn wir begreifen Cicero als eine journalistische Welt, in die man auf verschiedenen Wegen Zutritt hat. Über das gedruckte Heft, das Epaper und das Onlineportal. Auf diesem sind seit September 2017 neben den tagesaktuellen Kommentaren auch die Heftinhalte sowie andere exklusive Texte zu lesen.

Mit einem Tagespass oder einem Monatspass haben Se die Möglichkeit, auf alle diese Plus-Texte zuzugreifen, der Monatspass umfasst darüber hinaus auch das aktuelle Heft als E-paper. Wir möchten Ihnen so die Möglichkeit geben, auf die exklusiven Heftinhalte auch auf diesem Kanal Zugriff zu haben.

Qualitätsjournalismus ist umsonst nicht zu haben

Und, ja: Wir möchten auf diesem Wege auch eine weitere Möglichkeit eröffnen, Erlöse für kostenintensiven Qualitätsjournalismus, dem wir uns verpflichtet sehen, zu erzielen. Ich möchte Sie Ausgang des alten Jahres und eingangs des neuen herzlich ermuntern, von Cicero Plus Gebrauch zu machen. Das Heft, am Kiosk, als Epaper und als Plus-Texte sind die Grundlage, die es uns überhaupt ermöglicht, darüber hinaus weiterhin kostenlose Kommentare zum aktuellen politischen Geschehen anzubieten. Vielleicht ermuntert dieser Hinweis auf die Mischfinanzierung ja den einen oder die andere unter den Nutzern der Cicero-Homepage, auch einmal in die Plus-Welt einzutauchen. Mit jedem Monatspass tun Sie sich etwas Gutes und unterstützen auf diese Weise auch das Gratisangebot, das Sie schätzen gelernt haben.

Mit besten Grüßen und den allerbesten Wünschen für 2018

Ihr

Christoph Schwennicke