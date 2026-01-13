Daniel Günther
Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein / picture alliance/dpa | Frank Molter

Daniel Günther und die Pressefreiheit Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert

CDU-Politiker Daniel Günther fühlt sich ungerecht behandelt. Deshalb versucht er, seinen autoritären Totalausfall bei Markus Lanz zu rechtfertigen. Das Ergebnis zeigt aber wieder nur, dass der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein das Prinzip Pressefreiheit nicht verstanden hat.

VON BEN KRISCHKE am 13. Januar 2026 5 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

So erreichen Sie Ben Krischke:

Es gibt Menschen, die wollen die Welt nicht einfach nur besser machen, sie wollen sie retten. Vor struktureller Diskriminierung, vor der Klimaapokalypse, vor der Wiederkehr des Dritten Reiches, vor Glyphosat oder vor was auch immer. Deshalb entscheiden sie sich auch gegen einen seriösen Beruf wie Arzt, Polizist oder Feuerwehrmann, also dagegen, die Welt tatsächlich jeden Tag ein bisschen besser zu machen, und für irgendeine halbseidene Passion wie Journalist, Vollzeitaktivist oder Politiker. Nur um dann schockiert festzustellen, dass die Welt gar nicht gerettet, sondern in Ruhe gelassen werden will.

Günter Johannsen | Di., 13. Januar 2026 - 14:59

Mein Eindruck von MP Günther: er würde viel besser zu den Grünen oder der LINKEN passen.
Was er unter Meinungsfreiheit versteht:
Jeder darf frei und öffentlich Meine Meinung vertreten?!

Urban Will | Di., 13. Januar 2026 - 15:21

von „guter Typ“, der mal daneben gehauen hat und das nicht kapiert. Er war es auch, der zur Coronazeit harsche Maßnahmen und staatliche Härte gegen „Ungeimpfte“ forderte.
Der Günther mag wie ein „guter Typ“, daher kommen, Modell Traumschwiegersohn oder Staubsaugervertreter, der trotz Allergie brav duldet, dass die Katze auf seinen Schoß hüpft, während er der Oma liebevoll die Vorzüge des neuen Sauggerätes zum 250. Mal erklärt.
Neenee, der Kerl ist in meinen Augen ein eiskalter verkappter Sozialist und Feind der Demokratie und als Sozialist kennt er nur eine Methode, mit seinen Gegnern umzugehen: das Verbot. Er möchte NIUS verbieten, nicht nur zensieren. Und er möchte die größte bundespolitische Opposition verbieten. Und genau das zeichnet ihn eben aus als Sozialisten. So wie sie alle in der Geschichte agierten.
Mit dem Verbot der Gegner per Ermächtigungsgesetz begann übrigens schon einmal eine Diktatur in diesem Lande.

Helmut W. Hoffmann | Di., 13. Januar 2026 - 16:23

Günther wandelt nach wie vor auf der merkelschen Schleimspur wie eine Kakerlake auf einer Wasserspur, genauso wie sein Bruder im Geiste aus nrw. Ein Richtungswechsel ist bei allen Merkelianern nicht in Sicht und es wäre sinnvoller, diese Spezies in der CDU kaltzustellen, als ständig die AfD zu verteufeln.

