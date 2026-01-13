Daniel Günther und die Pressefreiheit - Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert

CDU-Politiker Daniel Günther fühlt sich ungerecht behandelt. Deshalb versucht er, seinen autoritären Totalausfall bei Markus Lanz zu rechtfertigen. Das Ergebnis zeigt aber wieder nur, dass der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein das Prinzip Pressefreiheit nicht verstanden hat.