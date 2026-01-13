- Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert
CDU-Politiker Daniel Günther fühlt sich ungerecht behandelt. Deshalb versucht er, seinen autoritären Totalausfall bei Markus Lanz zu rechtfertigen. Das Ergebnis zeigt aber wieder nur, dass der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein das Prinzip Pressefreiheit nicht verstanden hat.
Es gibt Menschen, die wollen die Welt nicht einfach nur besser machen, sie wollen sie retten. Vor struktureller Diskriminierung, vor der Klimaapokalypse, vor der Wiederkehr des Dritten Reiches, vor Glyphosat oder vor was auch immer. Deshalb entscheiden sie sich auch gegen einen seriösen Beruf wie Arzt, Polizist oder Feuerwehrmann, also dagegen, die Welt tatsächlich jeden Tag ein bisschen besser zu machen, und für irgendeine halbseidene Passion wie Journalist, Vollzeitaktivist oder Politiker. Nur um dann schockiert festzustellen, dass die Welt gar nicht gerettet, sondern in Ruhe gelassen werden will.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.