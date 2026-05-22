- Der Totengräber der Union
Aus Sicht Daniel Günthers steht die CDU der Linkspartei näher als der AfD. Setzt sich Günther damit durch, wird die Union schneller untergehen als die Titanic. Und auch für unser Land wäre eine Renaissance links-christlichen Denkens verhängnisvoll.
Wenn sich dereinst Historiker der Frage zuwenden, wie es kommen konnte, dass die ehemals stolze Volkspartei CDU, die Partei Konrad Adenauers und Helmut Kohls, sich in wenigen Jahren marginalisierte, ihre Seele verkaufte und ihr Wahlergebnis fast halbierte – dann wird die Figur Daniel Günther in den Betrachtungen dieser Historiker eine Schlüsselstellung einnehmen.
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