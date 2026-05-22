Daniel Günther
CDU-Ministerpräsident Daniel Günther / picture alliance/dpa | Carsten Koall

Daniel Günther und die CDU Der Totengräber der Union

Aus Sicht Daniel Günthers steht die CDU der Linkspartei näher als der AfD. Setzt sich Günther damit durch, wird die Union schneller untergehen als die Titanic. Und auch für unser Land wäre eine Renaissance links-christlichen Denkens verhängnisvoll.

KOLUMNE: GRAUZONE am 24. Mai 2026

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Zuletzt erschien von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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Wenn sich dereinst Historiker der Frage zuwenden, wie es kommen konnte, dass die ehemals stolze Volkspartei CDU, die Partei Konrad Adenauers und Helmut Kohls, sich in wenigen Jahren marginalisierte, ihre Seele verkaufte und ihr Wahlergebnis fast halbierte – dann wird die Figur Daniel Günther in den Betrachtungen dieser Historiker eine Schlüsselstellung einnehmen.

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Dorothee Sehrt-Irrek | So., 24. Mai 2026 - 11:31

könnte Günther trotzdem richtig liegen, denn die Linke hat in Deutschland nur eine Chance mit Grünen und SPD, nicht aber alleine.
Die Deutschen wählen m.E. nicht wirklich links, eher nach dem 2. Weltkrieg im Osten, weil man wegwollte vom Faschismus, besonders die Sowjetunion und die Kommunisten.
Der Faschismus kam in Deutschland aber selbst an die Macht und verteilte sich mehr oder weniger über große Teile der Gesellschaft als evtl. gesamtgesellschaftliches Phänomen?
Das ist mir noch einmal deutlich geworden, als ich mir das NS-Portal bei der ZEIT anschaute.
Sogesehen scheint mir auch die AfD "gefährlicher" nicht nur für die CDU, weil sie eben gesamtgesellschaftlich anknüpfen kann?
Inhaltlich vergleiche ich sie nicht 1 : 1 mit der NSDAP.
Man kann Günther auch nicht vorwerfen, dass er für Schleswig-Holstein die Grünen präferiert.
Könnte es sein, dass er aber mit SPD und FDP fremdelt?
Ich frage nur.
An Dänemarks Nachbarschaft kann es nicht liegen, die haben noch eine "starke" SPD?

unangenehmer als Grüne oder Linke?
Meine These dazu:
In Österreich hatte ich den Eindruck, dass die Grünen in einem Bündnis mit der ÖVP "folgsam" bleiben, weil ihnen die ÖVP den Zugang zur Macht garantiert?
Die SPÖ hätte es evtl. deutlich schwerer mit den Grünen?
Deshalb kann man m.E. besser gleich als SPD mit der CDU zusammengehen, jetzt bezogen auf Deutschland, zu dem ich aber keine so großen Unterschiede sehe.
Es ist wirklich spannend, sich die politischen Konstellationen im Nachbarland anzusehen...
Kann man die AfD mit der FPÖ vergleichen?
Ich hatte sie anfangs als Mittelding zwischen AfD und FDP gesehen, aber nicht mehr, seit es die NEOS gibt.
Die FPÖ scheint aber in Österreich, sagen wir mal, widerwillig akzeptierte Normalität zu sein?
Ich halte es für angemessener, die Entwicklung in der Bundesrepublik auch mit der anderer europäischer Staaten zu vergleichen.
Das liefe auf eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD hinaus?
Das ist für etablierte Parteien sicher kein Problem

Dass die Deutschen im Osten gar keine Wahl hatten, sollte auch Ihnen nicht entgangen sein. Wir hatten eine Diktatur, und zwar des Proletariats (ha ha), als dessen Speerspitze sich die von Kommunisten dominierte SED begriff. Die Arbeiter selbst sahen das bekanntermaßen anders, siehe 17. Juni 1953. Ich hoffe sehr, Sie galuben nicht an das Märchen vom faschistischen Putschversuch; es ging klar um materielle Zumutungen der russlandhörigen SED-Bonzen. Auch im Übrigen, strotzt Ihr Beitrag von großer Ahnungslosigkeit und Realitätsferne. herr Grau liegt völlig richtig, Genosse Günther ist für die CDU eine der größten (wenn auch nicht die einzige) Katastrophen. Die AfD ist Fleisch vom Fleisch der CDU, und wenn die Parteiführung das nicht endlich einsieht und entsprechend handelt, geht die CDU den Weg alles Vergänglichen. Sie wird, redlich verdient, schneller Geschichte sein, als sie heute vermutet.

R. Blank | So., 24. Mai 2026 - 11:54

Die CSU sollte sich ernsthaft überlegen das gemeinsame bundesweite Bett mit der CDU zu verlassen und sich als wahre konservative Partei bundesweit aufzustellen. Das wäre ein Befreiungsschlag und alle konservativen und liberalen Bürger in Deutschland hätten wieder eine sichere Heimat. Sonst zieht die Schwester CDU sie unaufhaltsam mit den Abgrund.

Peter William | So., 24. Mai 2026 - 12:06

Nicht umsetzbar, ich weiß, ihrer aber auch nicht. Die linke CDU durch die rechte AFD ersetzen und somit Bayern wieder souverän kontrollieren und die linke Altlast im Bund loswerden ;).

Hans v. Weissensand | So., 24. Mai 2026 - 14:10

nicht mit Söder, der dreht sein Fähnchen im Wind schneller als der Wetterhahn auf dem Dach.

Peter William | So., 24. Mai 2026 - 12:02

Der Kalte Krieg ist vorbei, seit circa 36 Jahren. Eine Konfrontation mit Westasien auf Basis von Ideologieunterschieden nur schwer umsetzbar. Das verwendete Mittel der Entmenschlichung seitens Grüner und CDU: "Russen sind Orks".

Kann man machen, führt aber eben dazu das LNG Terminals gebaut und eben LNG anstatt von Pipelinegas genutzt werden muss, mit der entsprechenden Energiebilanz. Das Erdöl sehr viel teurer erworben werden muss und viele andere Rohstoffe ebenso. Weil ich es mir zu Angewohnheit gemacht habe, welche Rohstoffe und Vorprodukte dürfen denn nicht mehr aus Russland importiert werden? Die EU hat mittlerweile 20 (?) Sanktionspakete auf den Weg gebracht... Nutzen?

Die USA handeln wenig mit Russland, für die ist das kein Problem. Für viele ostdeutsche Unternehmen hat dieses Sanktionsregime vor allem höhere Einkaufspreise zur Folge gehabt. Versenkt mehr und mehr und noch mehr Geld im schwarzen Loch Ukraine! Ist ja nur Steuergeld, vermisst ihr in Berlin also nicht.

Klaus Funke | So., 24. Mai 2026 - 12:10

Daniel Günther wird unwissentlich zum Totengräber der Union. Er glaubt Gutes zu tun und tut vom Falschen das Falscheste. Das ist Fleisch vom Fleische Angela Merkels, deren Vater als christlicher Kommunist seine Tochter wesentlich geprägt hat. Ich verstehe nicht, wieso der Daniel in seinem Bundesland Zuspruch hat. Das Bürschlein müsste doch dringend vom Fenster weg. Erschadet der Union in massivster Weise. Freilich unter Merz, dem schwächsten Bundeskanzler und Parteivorsitzenden, den die Republik und die Union je hatte, geht sowas problemlos durch. Aber gut. Je eher diese Geisterfahrer untergehen, desto besser für uns alle. Leider ist aber eben die Merkel noch längst nicht politisch tot. Sie wurstelt noch herum, und könnte, welch fataler Irrsinn, zur Vorsitzenden einer Allianz für Friedensgespräche mit Putin aufsteigen. Was ist bloß los mit diesem kleinen "lustigen Land" (ein Aussprich von Frau Weidel)?

Markus Michaelis | So., 24. Mai 2026 - 13:05

die Kapelle spielte noch munter weiter. Das ist vielleicht auch das treffendere Bild. Es geht auch nicht so sehr um Günther: er ist kein übergroßer Katalysator wie vielleicht ein Napoleon. Er drückt einfach aus, was Millionen Menschen, auch CDU-Wähler, tief empfinden. Er setzt da eher wenig eigene Akzente. Es geht also um die Millionen, nicht um Günther.

Da wäre eine Zusammenarbeit mit der AfD tatsächlich direkt tödlich für die CDU (ja, diese Sackgasse ist auch teilweise selbstgemacht, aber sie ist real), eine Zusammenarbeit mit der Linken auch tödlich, aber die Kapelle könnte noch eine Weile spielen.

Das tiefere Problem ist nicht AfD oder Linke, das tiefere Problem ist, dass die Millionen der bürgerlichen Mitte (die aber auch nur eine Gruppe von mehreren sind) es über Jahre verpasst haben ein der sich verändernden Realität angepasstes Welt- und Menschenbild mit begleitendem politischen Angebot zu entwickeln.

Jens Böhme | So., 24. Mai 2026 - 13:11

O-Ton Günther:"Man kann AfD und Linkspartei nicht in einen Topf schmeißen. Die AfD ist die deutlich größere Gefahr." - Wer Koalitionspartner als Gefahren sieht, hat das gesellschaftliche System aufgegeben bzw. keine eigenen Grundwerte.

Thomas Veit | So., 24. Mai 2026 - 13:49

welch 'krudes Personal' sich tatsächlich in der gehobenen CDU befindet... - als MP!

Ich dachte bisher der Genosse Wanderwitz (CDU) ist die Schöpfung der christlich-demokratiachen Elite... -von Mutti abgesehen..., die läuft 'außer Konkurrenz'- aber weit gefehlt: mit Günther hat nun auch die CDU einen echten Linken aks MP... ...👍 /🤣

Hans v. Weissensand | So., 24. Mai 2026 - 14:24

ist ein intellektueller Hinterbänkler. Vor dem Hintergrund der Weimarer Republik und den Naziverbrechen kann man die Gedankenspiele eines Ahlner- Programm zumindest nachvollziehen. Mit christlicher Freiheitsliebe und Eigenverantwortung hat dass mit. Das hat der Katholik Adenauer zum Glück aufgeweicht und der Protestant Ehrhardt später revidiert.

Markus Michaelis | So., 24. Mai 2026 - 15:16

Ja, schon, aber das wäre für mich nicht das wesentliche Argument. Wo sich die "links-christlichen" Ideen mit vielen Ideen in "linksmilitanten" Parteien und ich glaube auch religiösen Strömungen (auch im Islam) treffen, ist dass man in vielem ein Menschen- und Gesellschaftsbild hat, dass von EINEM richtigen Menschsein ausgeht, dass dann für alle Menschen gilt und alle Menschen gleich einschließt. Wortketten wie "Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaat, Glaube, Empathie, Verfassung usw" stehen da monolithisch für DAS richtige Menschsein; verschiedene Facetten, sich immer richtig ergänzend. Keine Fragen, keine Widersprüche, keine weiten offenen Felder, kein Nachdenken, keine Grenzen. Vor realen Fragen steht man dann zunehmend hilflos, im kleinen Umfeld wie in der großen Politik.

Das Konzept, des widerspruchsfreien, klar beschreibbaren Menschen läuft gegen die Wand, ist mein Eindruck. Für reale Menschen fehlen die Konzepte.

Ingbert Jüdt | So., 24. Mai 2026 - 16:07

... weil man sich bei einer Koalition mit dieser sehr viel radikaler eigenes Politikversagen in der Vergangenheit eingestehen müsste – von »Migration« über »Energieversorgung« über »Corona« bis zur Außenpolitik, falls Frau Weidel bei letzterer vor lauter Machtgier nicht doch noch am Ende einknickt.

Nun bin ich selbst gar kein Freund der AfD, weil ich dieser über ein Flickschustern der schlimmsten Auswüchse hinaus keinen langfristig soliden Politikwechsel zutraue. Aber wollen die Brandmauer-Parteien, deren Realitätsverleugnung sich täglich neu mit Händen greifen lässt, so lange den Kopf in den Sand stecken, bis es für eine Alleinregierung der AfD langt?

Erst dann, wenn sie auf keine Koalitionspartner Rücksicht nehmen müssen, kann den in der AfD durchaus vorhandenen Großmäulern ihr Erfolg zu Kopf steigen.

Und bei den Parteien links der Mitte wird sich nichts ändern, wenn sie nicht auf längere Zeit von der Regierung ausgeschlossen und zu einer politischen Neufindung genötigt werden.

Ich weiß es nicht und Sie können es auch nicht beweisen die These das es die AfD nicht kann …..
Warum nicht mal nach Italien schauen ?
Was würde über Meloni für medialer Dreck im besten aller Deutschlands ausgeschüttet.Die Medien allen voran der ÖRR taten ja so, als wäre Mussolini in Frauenkleidern wieder auferstanden.
Und heute ? Sieht Meloni ihrer Wiederwahl entgegen …..
frohes Restpfingsten

Chris Groll | So., 24. Mai 2026 - 16:10

Seit ich im Podcast Ausschnitte aus der Sendung Lanz mit Herrn Günther gesehen habe, ist dieser linke CDU Ministerpräsident für mich absolut unakzeptabel.
Polemisch gesagt: jemand, der nicht genau weiß was er ist und evtl. auch wie viele (Polemik), der nicht einmal weiß, was er in einer Fernsehsendung sagt, ist als Ministerpräsident für mich unhaltbar.
Da unsere Gesellschaft generell aber sehr weit nach links gerückt ist, fällt dieses linke undemokratische Verhalten (alternative Medien wie NIUS verbieten) den meisten gar nicht mehr auf. Sie akzeptieren das Gesagte einfach. Sie
akzeptieren auch, wenn die CDU/CSU eine Koalition mit der Mauermörderpartei SED schließt.

Ingo Frank | So., 24. Mai 2026 - 16:48

gegenüber einer Koalition mit den SED Erben !

So dumm ist der „Genosse“ Günther nicht, dass er nicht weiß, vorhin der Hase läuft.
Mit einem erwartbarem weiteren Niedergang der SPD ist mehr als nur zu rechnen. Das gleiche Schicksal wird die CDU ereilen, wie die Wählerwanderung nach Merzens Wahl belegt.

Da reicht eine Mehrheit vielleicht schon nicht mehr aus Union, SPD und grüner Sekte, da sich das BSW weiter selbst zerlegen wird.
Bleiben nur die „“roten Socken der SED Erben“ als Machtbeschaffer für die Union übrig da eine „rein Linke Koalition“ nur, aber auch wirklich nur, in Berlin (als Bundesland) vermittelbar ist. Als Blaupause ist die Wahl in SA zu betrachten, falls die AfD nicht die absolute Mehrheit holt.
Die Frage ist dann nur, wenn’s jetzt schon nicht mit der GroKo funktioniert, wie soll’s erst dann mit Grünen und Linken funktionieren, die viel beschworene „Einigkeit der demokratischen Mitte“ Ein flotter Fünf‘ er der D noch weiter destabilisiert ?
MfG a d Erfurter Republik

christoph ernst | So., 24. Mai 2026 - 17:03

verabscheut Meinungsfreiheit, hält sich für den Nabel des postmodernen Fortschritts und alle Andersdenkenden für brandgefährlich.
Ein nachhaltig entkerntes Naturell garantiert den reflexartigen Kotau vor der Macht bei totalitären Allüren gegenüber Schwächeren.
Solch Apparatschiks waren eigentlich ab Herbst 1989 abgemeldet, bis Angela Dorothea sie nach 2005 erfolgreich bundesweit reanimierte. Und so tobt der Zögling der großen Totengräberin nun durch die Reihen seiner einst bürgerlichen, aber längst heillos desorientierten Partei und richtet den dort maximalen Flurschaden an.
Ein tragischer Fall. Geistig reicht es höchstens zum Filialleiter bei Raiffeisen in Eckernförde, aber er fühlt sich zu Höherem berufen und hat leider beschlossen, Politiker zu werden.
Leider ist das nicht ungefährlich. Für uns.

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