- Wenn der nette Antifa-Onkel über den Bau einer Terrorzelle klimpert
„Keine Angst“ von Danger Dan ist zwar auch bloß Teil eines „antifaschistischen“ Schlagergartens, zu dem auch die Toten Hosen gehören. Ungefährlich ist es trotzdem nicht, wenn der nette Antifa-Onkel über den Bau einer Terrorzelle klimpert.
Beginnen wir diesen Beitrag mit einer einfachen Feststellung: Linke Gewalt hat sich immer schon primär nicht, wie von Linken gerne behauptet wird, gegen „Rechtsextremisten“ gerichtet, sondern zumeist gegen den Rechtsstaat, vor allem in Gestalt von Polizisten, welche die freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen sollen, und gegen das Bürgertum respektive bürgerliche Rechte. Der „Kampf gegen den Faschismus“ ist also ein Kampf gegen alles Nicht-Linke. Mit Resistance hat das wenig zu tun.
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