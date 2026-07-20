Danger Dan
Szene aus dem Musikvideo zu „Keine Angst“ von Danger Dan / Screenshot Youtube

„Keine Angst“ von Danger Dan Wenn der nette Antifa-Onkel über den Bau einer Terrorzelle klimpert

„Keine Angst“ von Danger Dan ist zwar auch bloß Teil eines „antifaschistischen“ Schlagergartens, zu dem auch die Toten Hosen gehören. Ungefährlich ist es trotzdem nicht, wenn der nette Antifa-Onkel über den Bau einer Terrorzelle klimpert.

VON BEN KRISCHKE am 20. Juli 2026 6 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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Beginnen wir diesen Beitrag mit einer einfachen Feststellung: Linke Gewalt hat sich immer schon primär nicht, wie von Linken gerne behauptet wird, gegen „Rechtsextremisten“ gerichtet, sondern zumeist gegen den Rechtsstaat, vor allem in Gestalt von Polizisten, welche die freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen sollen, und gegen das Bürgertum respektive bürgerliche Rechte. Der „Kampf gegen den Faschismus“ ist also ein Kampf gegen alles Nicht-Linke. Mit Resistance hat das wenig zu tun.

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Bernd Windisch | Mo., 20. Juli 2026 - 14:17

hier geht es längst nicht mehr nur um einige radikalisierte Jugendliche oder um Punkbands, die mit Provokation Geld verdienen. Entscheidend ist die Rolle öffentlich-rechtlicher Medien. Die FAZ kritisierte die Sendung "Die Anstalt" mit den Worten: "Wie die Macher der 'Anstalt' im ZDF größenwahnsinnig wurden."

Aus meiner Sicht vermittelt die Sendung (nicht nur der nette Antifa-Onkel ) das Bild, Deutschland stehe unmittelbar vor einer faschistischen Machtübernahme. Daraus wird die Vorstellung abgeleitet, dass die bestehenden demokratischen Institutionen versagt hätten und außerparlamentarischer Widerstand notwendig werde. Eine solche Dramatisierung halte ich für problematisch, weil sie das Vertrauen in demokratische Verfahren und das staatliche Gewaltmonopol untergräbt.

Das Gewaltmonopol hat der Staat. Dies sollte gerade auch der ÖR berücksichtigen. Nicht nur das Lied sondern die ganze Sendung gehört abgesetzt!

einer (faschistischen) Übernahme stehen. Allerdings sind die Akteure nicht diejenigen, von denen das behauptet wird, sondern diejenigen, die das anderen unterstellen. Also Figuren wie die die Macher der Anstalt, Pseudokünstler wie Daniel Pongratz oder FSF, Extremisten wie Phillip Ruch von ZPS und seinen Spießgesellen, ganz besonders Mitglieder bestimmter polit. Parteien, die Parteiverbote für Andersmeinende fordern, die Schwerverbrecher im Gefängnis hofieren und deren Organisationen mit Steuergeld unterstützen, was dann z.B. Demokratie leben genannt wird, polit. Spitzenpersonal in höchsten Ämtern, das zu linken Gewaltverbrechen geflissentlich schweigt, gleichzeitig auf Grundrechte bestehende Bürger, wenn ihnen diese entzogen werden, verunglimpft, nach deren Meinung der Spaziergang seine Unschuld verloren hat, für die Gesetze und Regeln nur für andere, den Mob, gelten, weil man selbst darüber steht, per Zwangsgebühren finanzierte Medien das unterstützen. Die Büchse ist weit geöffnet.

ich vermute, dass beide Extreme in dieser Republik lediglich eine laute Minderheit darstellen und sich hoffnungslos in ihre Untergangsnarrative verirrt haben.

Die Antifa ist eine peinliche Bewegung, die nicht damit klarkommt, dass der Zeitgeist längst weitergezogen ist und in ihrer Ohnmacht nun sogar so dumm ist, militant zu werden. Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt diese Leute ab, und Gewalt schafft letztlich nur die Legitimation, ihre Strukturen konsequent zu bekämpfen.

Heidemarie Heim | Mo., 20. Juli 2026 - 14:43

"Heute liebe Kinder bauen wir uns eine nette kleine Terrorzelle! Eure Omas gegen rächts haben Euch ja schon mal die Grundlagen bezüglich ACAB dank vorhandenen Langzeitgedächtnisse beigebracht.Darauf können wir aufbauen. Und da mit Musik alles besser geht werden unsere heutigen Lerninhalte melodisch begleitet durch unseren
in vielerlei Hinsicht talentierten Danger Dan! Den wir hiermit mit einem donnernden Applaus begrüßen dürfen! Des Weiteren begrüßen wir einen weiteren Gast von Widerstand, dessen Markenzeichen der sogenannte "Zebra-Look" für sich sprechen dürfte!"
Sorry lieber Herr Krischke! Wie immer ein bitte nicht wörtlich nehmen, "Hammer-Beitrag" von Ihnen! Aber zur Verhinderung meines inzwischen chronifizierenden Brechreizes angesichts der grassierenden Blindheit gegenüber den real existierenden Gefahren für die Demokratie, muss ich mich in Albernheiten flüchten wenn es darum geht die Contenance zu wahren. LG

Sabine Lehmann | Mo., 20. Juli 2026 - 15:46

Während draußen auf den Straßen Krieg herrscht, lebt der indigene ZDF-Mitarbeiter im Bullerbü seines Fernsehgartens. So ließ es sich "die Anstalt" nicht nehmen, die Ausladung dieses harmlosen Anita-Onkels zu bedauern u. inszenierte flugs noch einen Sketch in der Folgesendung, der so unangenehm nach linksradikaler Sch….. roch, man hätte glatt meinen können, dem Geruchsfernsehen sei der Durchbruch gelungen.
Und all diese Desinformationskampagnen, die sich Öffentlich Rechtliches Fernsehen nennt, muss von uns allen bezahlt werden, ob wir wollen oder nicht. Jegliche Kritik, jeder Skandal wird nicht nur konsequent von den Herrschaften in Mainz ignoriert, nein, man versteht sich mittlerweile darauf, am nächsten Tag gleich noch einen Kalauer drauf zu setzen. Man kann konstatieren, in Deutschland herrschen unhaltbare Zustände. Leider beschränkt sich dieses Desaster nicht auf Teilbereiche, sondern auf wirklich Alles, was diese Gesellschaft früher funktionieren ließ. Eine dysfunktionale Wüste!

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