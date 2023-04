Es gibt diese „Was wäre wenn“-Momente der Weltgeschichte. Historiker und Schriftsteller lieben es, sich in ihnen zu verlieren. Was wäre, wenn die Trojaner auf die Annahme verdächtig großer Geschenke verzichtet hätten? Was wäre, wenn Caesar auf seine Frau gehört hätte, statt in den Senat und damit die Arme seiner Mörder zu eilen? Was wäre, wenn Napoleon bei Waterloo gewonnen hätte, Hitler im Ersten Weltkrieg gefallen und Stalin als Dschughaschwili georgischer Nationaldichter geworden wäre? Seit dem April 2023 beschäftigt ein weiteres Szenario die klugen Köpfe dieser Welt. Was wäre gewesen, wenn das AWO-Ballett auf der Bundesgartenschau in Mannheim mit Sombrero auf dem Kopf aufgetreten wäre? Zum Glück konnten die aufmerksamen Organisatoren rechtzeitig einschreiten und eben diesen Auftritt der rüstigen Seniorinnen verhindern. Und doch ist es erschreckend, wie knapp die Welt an einem verantwortungslosen Sombrero-Einsatz durch ältere Frauen vorbeigeschrammt ist.

Die AWO-Damen wollten im Rahmen ihrer „Weltreise in einem Traumschiff“ übrigens nicht nur mexikanische Hutkunst vorführen, sondern unter anderem auch Kimonos und Saris überstreifen, Flamenco-Tänzerinnen und Matrosen imitieren und an einer Stelle sogar in die Rolle von Pharaonen schlüpfen. Zum Glück durchschaute die Bundesgartenschau das falsche AWO-Spiel und verbot kurzerhand die Hälfte der Kostüme, da sie klischeehaft seien und sich der kulturellen Aneignung schuldig machen würden. Das könnte Menschen in ihren Gefühlen verletzen, wurde zu Recht befürchtet, oder vielleicht auch nur einen einzigen Menschen. Und wenn es selbst den nicht gibt, verletzt es zumindest stellvertretend die Gefühle der Leitung der Bundeskartenschau, und die sind ja auch schützenswert.