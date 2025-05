Wieder mal wurde zum Impfen animiert. Eine volle Woche lang: vom 27. April bis zum 3. Mai. So lange fand die vor genau 20 Jahren implementierte „Europäische Impfwoche“ statt. Kritische Ärzte sowie Impfgeschädigte sind empört, dass abermals komplett ausgeblendet wird, was während der Corona-Krise in puncto Impfung geschah. Es wird weiter so getan, als hätte es nie ein Impfdesaster gegeben. Mehr und mehr Impfungen werden empfohlen und zum Teil erzwungen. Nicht zuletzt für Kinder. Vor allem neuartige „Impfstoffe“ sollen verabreicht werden. So darf nun ein mRNA-Impfstoffkandidat von Sanofi zur Vorbeugung von Chlamydien-Infektionen beschleunigt entwickelt werden.

„Impfungen für alle sind menschlich möglich“, lautete das diesjährige Motto der „Europäischen Impfwoche“, die von der Europäischen Region der Weltgesundheitsorganisation initiiert wird. Dass jenseits jeder Selbstreflexion für eine hohe Durchimpfung geworben wird, stößt beim Hamburger Kinderarzt Jost Deerberg auf Kritik: „Solche Kampagnen sind Werbung, die das Problem der Impfkomplikationen komplett auslassen.“ Das Vorstandsmitglied der Initiative „Ärzte für individuelle Impfentscheidung“ (ÄFI) ist nicht grundsätzlich gegen Impfungen. Auf Wunsch der Eltern appliziert auch er Kindern Spritzen. Aber nur nach sorgfältiger Aufklärung. Im Aufklärungsgespräch werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Kinderimpfungen sowie die wichtigsten Risiken thematisiert. Klar ist: Wie jedes Medikament birgt auch jede Impfung eine gewisse Gefahr.