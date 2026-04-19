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Correctiv-Urteil Ein verdientes Urteil – und seine Grenzen

Ein Gericht hat „Correctiv“ für seine irreführende Kernbehauptung über das Potsdamer Treffen verurteilt. Eine richtige Entscheidung, aber keine politische Absolution. Das beim Treffen diskutierte „Remigrationskonzept“ bleibt problematisch.

VON FELIX NIKLAS BINDER am 19. April 2026 6 min

Felix Binder

Autoreninfo

Felix Niklas Binder hat in Passau Rechtswissenschaften, Geschichte und Politikwissenschaft studiert. Auf dem eigenen Substack schreibt er über politische Philosophie, Liberalismus und die kulturellen Konflikte der Gegenwart.

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Das Urteil des Landgerichts Berlin II ist richtig. Wer es anzweifelt, muss erklären, warum ein Medium die Behauptung „Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger“ aufstellen darf, ohne dafür geradezustehen. Das Gericht stellt klar: Die Aussage ist falsch. Nicht missverständlich, nicht unglücklich formuliert, sondern einfach nur falsch. Das ist einer der schwersten Vorwürfe, den ein Zivilgericht im presserechtlichen Kontext erheben kann.

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Heidemarie Heim | So., 19. April 2026 - 15:44

So nennt man also das für mich klar erkennbare Handeln sowie den von Correktiv selbst nicht mal geleugneten Kampf gegen eine unliebsame Partei mittels pressefreiheitlichem "Relotius-Prinzip." Egal ob man damit zig Tausende instrumentalisiert und den Gegner zum politischen Freiwild erklärt oder Existenzen/Leumund infrage stellt aufgrund einer Beteiligung an einem Treffen?
Wieder die gute alte Kontaktschuld in neuem Gewand? Und natürlich haben Sie recht werter Herr Binder, dass mit diesem Urteil noch nicht aller Tage Abend ist! Denn so oder so bleibt bei solchen unappetitlichen Vorgängen an allen Beteiligten Dreck hängen. Denn der Zweck heiligt nun mal nicht alle Mittel. Noch dazu, wenn man hinterher nicht die Verantwortung dafür übernehmen möchte. Und dies sehe ich bei den "Korrigierern" im Auftrag von wem auch immer eben gerade nicht. MfG

Bernd Windisch | So., 19. April 2026 - 15:45

Die Schlagzeile vom „Geheimplan gegen Deutschland“ aus der CORRECTIV-Veröffentlichung ist klar gelogen und sie wirkt bis heute nach. Ein Beispiel dafür, wie eine zugespitzte Darstellung politische Dynamiken nicht nur abbildet, sondern aktiv befeuert. Die damaligen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus erhielten dadurch entscheidenden Auftrieb, während große Teile der Medienlandschaft die zugrunde liegende Deutung ungeprüft und deckungsgleich übernahmen.

Im Fokus standen dabei auffällig schnell die Teilnehmer aus CDU und AfD. Der politische Schaden für die Beteiligten war erheblich – und keineswegs ein unbeabsichtigter Nebeneffekt.

In der Einordnung des Falls ist sogar die ARD weiter als der Autor. Da helfen die Nebelkerzen zur Einordnung von Sellners Thesen nur wenig bzw. sind an dieser Stelle völlig daneben weil sie vom wesentlichen Inhalt des Urteils ablenken bzw. relativieren sollen.

Dorothee Sehrt-Irrek | So., 19. April 2026 - 16:03

von meiner Seite aus als "hoffentlich Augenöffner" bezeichnen.
"Assimilierungsdruck" im 21.Jahrhundert?
Das war schon lange vorher der falsche Weg, wenn man mich fragt.
Wann, wo etc. sind wir falsch abgebogen?

Bei der Bewertung der Correctiv - Recherche ging es nicht um die Thesen des nützlichen Idioten Sellner sondern um das Lügen über eine Geheimverschwörung gegen Deutschland.

Wir sind ganz bestimmt nicht falsch abgebogen. Niemand wird in Deutschland gezwungen seiner kulturellen Identität abzuschwören, es sei denn man huldigt dem Islamismus oder dem Nationalsozialismus etc. Ansonsten ist Deutschland frei wie nie!

Angelika Sehnert | So., 19. April 2026 - 16:26

Mit dem konzertierten Vorgehen von Correktiv, gemeinsam mit der Berliner Kulturszene, dem fast alle anderen Medien, die linke NGOSzene mit ihren Mobilisierungsfähigkeiten und schließlich sogar die Politik gefolgt sind, sollte doch eines verhindert werden: jede Diskussion über Migration. Es darf eben keine Diskussion, keinen Streit über das Thema geben. Das hat die vereinte Linke so beschlossen, obwohl die Probleme tagtäglich offensichtlicher werden. Wer es dennoch tut,wird nicht inhaltlich gefordert, sondern mundtot gemacht.
Besonders abscheulich ist die Verbindung zur Wannseekonferenz, juristisch zwar fein austariert, aber eben doch relativierend. Das war infam.
Tatsache ist: Wir schaffen das nicht, kulturell nicht und finanziell schon gar nicht. Wir schaffen es eben auch nicht, weil ein immer größerer Teil der Migranten sich eben gar nicht integrieren will. Es wäre die Aufgabe verantwortlich agierender Politik hier eine sachliche und zielführende politische Diskussion zu führen.

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