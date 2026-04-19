- Ein verdientes Urteil – und seine Grenzen
Ein Gericht hat „Correctiv“ für seine irreführende Kernbehauptung über das Potsdamer Treffen verurteilt. Eine richtige Entscheidung, aber keine politische Absolution. Das beim Treffen diskutierte „Remigrationskonzept“ bleibt problematisch.
Das Urteil des Landgerichts Berlin II ist richtig. Wer es anzweifelt, muss erklären, warum ein Medium die Behauptung „Masterplan zur Ausweisung deutscher Staatsbürger“ aufstellen darf, ohne dafür geradezustehen. Das Gericht stellt klar: Die Aussage ist falsch. Nicht missverständlich, nicht unglücklich formuliert, sondern einfach nur falsch. Das ist einer der schwersten Vorwürfe, den ein Zivilgericht im presserechtlichen Kontext erheben kann.
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