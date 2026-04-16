- Und jetzt das große Schweigen im Haltungsblätterwald
Nach dem jüngsten Gerichtsurteil zum Potsdamer Treffen ist die Glaubwürdigkeit von „Correctiv“ endgültig dahin. Auffällig ist jetzt das große Schweigen des ÖRR und linker Qualitätsmedien. Dabei haben sie die ganze Hysterie drumherum erst ausgelöst.
Seit Sokrates gilt die Selbstprüfung als Voraussetzung für verantwortliches Handeln. Denn nur, wer seine eigenen Motive und Fehler erkennt, kann sein Verhalten ändern und Vertrauen schaffen. Das ist eine gute und simple Einsicht, die der Volksmund auf die Formel „Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung“ gebracht hat.
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