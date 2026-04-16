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Auch in München demonstrierten Zehntausende Anfang 2024 gegen einen Geheimplan, den es nie gegeben hat / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Sachelle Babbar

Correctiv-Desaster vor Gericht Und jetzt das große Schweigen im Haltungsblätterwald

Nach dem jüngsten Gerichtsurteil zum Potsdamer Treffen ist die Glaubwürdigkeit von „Correctiv“ endgültig dahin. Auffällig ist jetzt das große Schweigen des ÖRR und linker Qualitätsmedien. Dabei haben sie die ganze Hysterie drumherum erst ausgelöst.

VON BEN KRISCHKE am 16. April 2026 6 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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Maria Arenz | Do., 16. April 2026 - 14:37

pointierte Stellungnahmen außerhalb des eher beschränkten Vokabulars der offenbar strunzdummen Cicero-KI gelöscht werden, verzichte ich auf einen Kommentar in der Sache. Mit dem Einsatz dieser KI gibt Cicero den Anspruch auf, ein Meinungsführer im Kampf für die Meinungsfreiheit sein zu wollen.

Krischke | Do., 16. April 2026 - 15:01

Liebe Frau Arenz, 

die KI, die wir einsetzen, löscht nicht. Sie wirkt als Filtersystem und sortiert Kommentare, die sie als möglicherweise problematisch identifiziert, erstmal aus. Insofern, dass sie sie nicht automatisch veröffentlicht. Diese Kommentare werden von uns regelmäßig überprüft und bei Unbedenklichkeit händisch freigeschaltet. 

Eine Anmerkung zum Thema Meinungsfreiheit: Diese bedeutet nicht, dass Cicero eine moralische Verpflichtung hätte, die Kommentare von Dritten auf der eigenen Plattform zu veröffentlichen. Selbstverständlich gehört zur Meinungsfreiheit auch die Wahlfreiheit, welche Meinungen wir veröffentlichen auf unserer Seite, welche nicht. 

Beste Grüße

Ben Krischke

Markus Michaelis | Do., 16. April 2026 - 15:23

ich schreibe auch manchmal ziemlich pointiert - eine Blockierung habe ich bisher noch nicht geschafft. Aber ich denke wie Herr Krischke auch, dass eine Zeitung (zB Cicero) nicht unbedingt alles veröffentlichen muss. Jeder kann ja auch bei Facebook oder sonstwo seine Gedanken veröffentlichen. Der Staat sollte möglichst viel an Meinungen zulassen (alles geht auch nicht), aber nicht eine Zeitung. Letztlich abonnieren wir den Cicero, weil er im Mittel bestimmte Dinge zum Ausdruck bringt, die uns woanders fehlen. Müsste jede Zeitung jeden Artikel und jeden Kommentar abdrucken, könnte man jede Zeitung auch leicht übernehmen oder unmöglich machen. Soll heißen: ich glaube nicht, dass einfache Ideale wie "alle drucken alles" funktionieren und gut sind. Als D noch mehr konservativ und rechts war, haben eher die Linken "alles drucken, Volksentscheid, Gerichte einschränken etc." gefordert. Heute eher umgekehrt. Es ist immer ein Spagat zwischen Offenheit, kritisch bleiben und Linie haben.

Markus Michaelis | Do., 16. April 2026 - 15:11

Ja, es ist wichtig und richtig, was Herr Krischke hier schreibt. Aber, wie auch an anderer Stelle schon gesagt: wie relevant ist es wirklich? Für mich war Potsdam natürlich nur ein Symbol, mit dem man sein Entsetzen über die falsche Gesinnung und Weltsicht von rechten Teilen der Bevölkerung ausdrücken konnte, aber das Entsetzen selber speist sich aus tausenden Einzelfakten, persönlichen Eindrücken, Anschauungen und Erlebnissen, die durch kein Gericht widerlegt werden können.

Ja, über Potsdam sollte man auch reden, aber es wird auch dabei bleiben, dass sich in Potsdam Menschen getroffen haben, die (oder deren Ansichten) andere Gruppen ganz schlimm finden.

Von daher könnten wir Potsdam auch abhaken und zusammen über Demokratie, Menschenrechte, Menschenwürde, Wahrheit, Gerechtigkeit, Menschenbilder, Religion, Weltoffenheit, Verfassungen, Gerichte, Wirtschaft, Wissenschaft etc. reden. Da gehen die Ansichten ziemlich auseinander - denke ich.

...Herr Michaelis, kann man es sich nicht machen. Die Folgen der Fake-Berichterstattung über das Treffen haben nicht nur die These von der hysterischen Gesellschaft bestätigt, sie hatten auch den Rufmord an Teilnehmern begründet, die unterirdische Qualität vieler Medien belegt und Menschen Angst eingejagt.

Ihre Relativierung ist völlig unangebracht.

Markus Michaelis | Do., 16. April 2026 - 17:18

Ich sehe meinen Kommentar nicht als Relativierung. Dass die Potsdam-Berichterstattung und die Reaktion vieler Politiker, Parteien, NGOs etc. politisch mehr Schaden als Nutzen angerichtet haben (auch im eigenen Sinn der eigenen Ziele) und Menschen persönlich erheblichen Schaden zugefügt hat, sehe ich auch so. Für beides wäre aus meiner Sicht eine ruhigere Korrektur besser, was der Sache und auch den Betroffenen mehr nützt.

Ich denke, dass man die grundsätzliche Diskussion annehmen muss, weil Millionen Menschen so denken, die auch ihre Gründe haben und die nicht wegen eines Gerichtsentscheids und einer Sache, egal, was da vorgefallen ist, auf einmal anders denken werden. Umgekehrt hängt "unsere" Kritik am bisherigen "Anti-Rechts-Weltbild" denke ich auch nicht nur an diesem Ereignis. Hätte sich herausgestellt, dass in Potsdam doch irgendwer irgendwas ungeheuerliches besprochen hat, wäre das schon wichtig, würde aber nicht alleine das Weltbild umdrehen.

Rainer Mrochen | Do., 16. April 2026 - 17:02

Die "besten Demokraten" aller Zeiten haben
längst aufgegeben auch nur einen Funken Anspruch an Wahrhaftigkeit zu haben.
Sie "verteidigen" nur noch Ansprüche von denen sie glauben, daß sie gottgegeben seien. Sie glauben sich gewissermassen im Auftrag des Herrn unterwegs. (Ein ganz eigener Blues). Hier lohnt es sich nicht einmal mehr den kategorischen Imperativ zu bemühen, weil Aufklärung zu einer Grössenordnung verkommen ist, die dem eigenen Anspruch nur noch im Wege steht. Die Atmosphäre ist vergiftet; der Pesthauch der Irgendetwas-Verteidiger benebelt deren eigene und jenen die Sinne die selber denken aufgegeben haben. Es kommt der Punkt an dem sie sagen werden müssen: Wir haben jedes undemokratische Mittel versucht und hatten unsere Claqueure schwer am Wickel, die Wirklichkeit hat uns Lügen gestraft. Amen.

Thomas Veit | Do., 16. April 2026 - 17:04

des ÖRR und linker Qualitätsmedien ist ja aber letztendlich auch eine deutliche Aussage..., und ein klares Bekenntnis zum eigenen Haltungsjournalismus... >> WEITER SO!! Der AfD tut's doch gut..., offensichtlich. /🤣 Ironie

Dumm nur, dass dadurch immer noch viele an der ÖRR-Nadel hängende Demonstrierende vom Frühjahr 2024 fest glauben, sie wären für eine gute Sache und die Rettung der Republick seinerzeit auf die Straße gegangen..., und nicht um verarscht zu werden... ... 🤔 Aber da kann man wohl nix machen.

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