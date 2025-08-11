„Correctiv“ gegen „Berliner Zeitung“ - Wannsee 2.0 und noch immer kein Ende

In der „Berliner Zeitung“ wirft ein Journalist den Öffentlich-Rechtlichen vor, in der Debatte über eine angebliche „Wannseekonferenz 2.0“ auf einen „publizistischen Trick“ von „Correctiv“ hereingefallen zu sein. Jetzt kommt es zum juristischen Streit.