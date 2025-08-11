Villa Adlon
Blick auf die Villa Adlon in Potsdam / picture alliance / dts-Agentur | -

„Correctiv“ gegen „Berliner Zeitung“ Wannsee 2.0 und noch immer kein Ende

In der „Berliner Zeitung“ wirft ein Journalist den Öffentlich-Rechtlichen vor, in der Debatte über eine angebliche „Wannseekonferenz 2.0“ auf einen „publizistischen Trick“ von „Correctiv“ hereingefallen zu sein. Jetzt kommt es zum juristischen Streit.

VON MATHIAS BRODKORB am 11. August 2025 11 min

Porträt Mathias Brodkorb

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Im Winter des Jahres 2024 gingen noch Millionen auf die Straße. Sie trieb die Angst um, die AfD wolle Millionen Deutscher mit Migrationshintergrund außer Landes schaffen. Von „Ausweisung“ (NDR) und gar „Deportation“ (ZDF) war in deutschen Qualitätsmedien die Rede. Entsprechende Äußerungen sind inzwischen von Gerichten verboten worden. Der Grund: Sie ließen sich nicht als Tatsachenbehauptungen erhärten. Es wurden also für das, was behauptet wurde, keine ausreichenden Tatsachenbeweise vorgelegt.

Geraune im Ungefähren

Das Problem beginnt an der Quelle. Ausgelöst wurden Berichterstattung wie Proteste durch die Enthüllung eines angeblichen „Geheimplans“ durch das Recherchenetzwerk Correctiv. Im November des Jahres 2023 hatten sich in einer Villa in der Nähe des Lehnitzsees zu einem privaten Treffen rund zwei Dutzend Personen zusammengefunden. Darunter: Unternehmer, Selbständige sowie Politiker von AfD und CDU.

