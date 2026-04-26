Bensmann
Marcus Bensmann bei Markus Lanz / Screenshot; ARD

„Correctiv“ bei Markus Lanz Eine Sternstunde des öffentlich-rechtlichen Journalismus

Ein Gericht hat die wesentlichen Passagen des „Correctiv“-Artikels zum Potsdamer Treffen verboten. Autor Marcus Bensmann ficht das nicht an. Er glaubt sich bei Markus Lanz dennoch im Recht – und der Moderator liefert eine Sternstunde des ÖRR-Journalismus.

VON MATHIAS BRODKORB am 26. April 2026 15 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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Vor ein paar Wochen war Daniel Günther (CDU) bei Markus Lanz zu Gast. Der Moderator entlockte dem Ministerpräsidenten damals ein Bekenntnis zur Medienzensur. So geht guter Journalismus: Die Mächtigen vor laufender Kamera so in die Enge treiben, dass sie sagen, was sie wirklich denken. Abgesehen hatte es Günther vor allem auf das Portal Nius. Man könne sogar über ein Verbot nachdenken. So in etwa war der Tenor der Worte des Ministerpräsidenten. Und so wurde er weithin auch verstanden. 

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Dorothee Sehrt-Irrek | So., 26. April 2026 - 18:33

Es ist zwar lange her, aber ich denke auch, dass es Schmitt um die Klarheit und Schärfe der Begriffe geht.
Ich würde ihn daher schon als politischen Theoretiker bezeichnen.
Das ist immer noch nicht der Politiker selbst, aber wie hätte ihn Hitler lesen sollen?
In Ihrer Beweisführung legen Sie dar, dass Schmitt nicht unbedingt nur eine völkische Einheit überlegte, sondern auch andere Möglichkeiten.
Aber die hätte er auch rein gehalten?
Er hat lt. Wiki die Nürnberger Rassegesetze als "Verfassung der Freiheit" bezeichnet.
Vielleicht hat er Nietzsche und Heidegger nicht richtig verstanden?
Das liegt m.E. auch an den beiden Autoren.
Heidegger begründet die Identität mathematisch als die von A mit sich selbst? s. "Identität und Differenz".
Die Differenz als Menge von A ?
Damit kommt er nicht mehr zur Identität der Differenz et vice versa.
Nach mehrfachem Lesen hatte ich aber den Eindruck, dass er unter dem Eindruck der Lektüre von Nietzsches Zarathustra dorthin wollte.
Fortsetzung

Walter Buehler | So., 26. April 2026 - 18:46

Was Herr Brodkorb schreibt, deckt sich mit meiner Erinnerung an das Gespräch.
---
Allerdings habe ich die beiden Frauen, die an diesem Treffen bei Lanz teilnahmen, sehr viel stärker wahrgenommen, nämlich Frau Rehlinger (MP Saar/SPD) und Frau Huy (AfD).

Wie zu erwarten hat sich Frau Rehlinger nur oberflächlich, hochnäsig und arrogant an der Diskussion über die Renten beteiligt, ebenso wie der Hauptstadtschnösel vom Tagesspiegel. Davon hat sich Frau Huy schon bei diesem Thema nicht aus der Ruhe bringen lassen und ist ihrer Profession als Mathematikerin - wie ich finde - im Detail getreu geblieben.

Frau Huy hat aber auch (als einzige in der Runde) beim Treffen in der Potsdamer Villa Adlon am Lehnitzsee teilgenommen. Das hat sie gegen den herumeiernden Correctiv-Chef in aller Ruhe und Gelassenheit auch ausgespielt.

Ich finde, nicht nur Herr Lanz, sondern auch Frau Huy hat zur Klärung der Sachlage in guter und unaufgeregter Weise beigetragen.

Dorothee Sehrt-Irrek | So., 26. April 2026 - 18:48

wenn er nicht als in der Schöpfung begriffen wird, kommt er auch nicht mehr hinein, der Mensch höchstens zu ihm.
Wenn Heidegger die Differenz nicht identisch sieht, dann kommt sie auch nicht mehr in die Konstruktion, sowie auch die Differenz der Identität vorausgesetzt werden muss, um gedacht werden zu können?
...oder so ähnlich.
Solche theoretischen Probleme können im Leben tödliche Folgen haben und da kann man m.E. genausogut auf die reinen Lehren des Marxismus/Leninismus schauen im Leben.
Nietzsche feiert deshalb das Leben und verweigert die reine Lehre und trotzdem hat man ihn massiv missverstanden.
Ich finde es okay, dass Correctiv hellhörig ist.
Schaute mir bei Wiki 10 Millionen Mitglieder der NSDAP an.
Die Namen klingen nicht wie die von Mördern, auch nicht z.B. die von christlichen Enthusiasten, die im Namen Christi töteten.
Ich finde, wenn es einem möglich ist, darf man die Menschen nicht ohne Orientierung lassen.
Das kann immer noch falsch sein, aber nie reine Lehre vor Leben

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