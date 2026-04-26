Vor ein paar Wochen war Daniel Günther (CDU) bei Markus Lanz zu Gast. Der Moderator entlockte dem Ministerpräsidenten damals ein Bekenntnis zur Medienzensur. So geht guter Journalismus: Die Mächtigen vor laufender Kamera so in die Enge treiben, dass sie sagen, was sie wirklich denken. Abgesehen hatte es Günther vor allem auf das Portal Nius. Man könne sogar über ein Verbot nachdenken. So in etwa war der Tenor der Worte des Ministerpräsidenten. Und so wurde er weithin auch verstanden.