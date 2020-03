Die Zeit des erzwungenen Rückzugs ist die Zeit der großen Fragen: Ob Krisen das Beste oder das Schlechteste aus Menschen hervorbringen? Wir werden es erfahren. Ob der Mensch sich an Einschränkungen, wie sie nun uns allen auferlegt sind, gewöhnt, also den Stoiker in sich entdeckt? Oder ob er den inneren Wolf von der Leine lässt? Auch das werden wir sehen. Jetzt schon wandern bei zufälligen Begegnungen auf der Straße, wenn das Trottoir sich verengt, die Blicke zu Boden, als schössen Viren aus Augen. Illusorisch scheint es da, den reihum empfohlenen neuen Gemeinschaftssinn zu üben. Wirklich? Dazu vier Gedanken und ein Vorschlag.

Erstens: Die Verletzlichkeit, die wir beim Blick auf die globale Corona-Statistik empfinden, verbindet tatsächlich. Der Mensch ist nicht nur das gemischte Wesen, das denkende Tier, Krone der Schöpfung, sondern auch so fragil, wie er es sich selbst nicht eingestehen mag. Weit öfter bestimmen die Verhältnisse ihn, als dass er die Verhältnisse zu ändern vermöchte. Seine Abhängigkeiten sind stabiler als seine Gesundheit, seine Bedingtheiten mächtiger als sein Unbedingtes. „Wir sind nicht, was wir sind“, heißt es bei Borchardt. Das aber sind wir bestimmt: verletzlich aus Wissen um unsere Verletzlichkeit. Darin gründet unsere Menschlichkeit.

Rettungsschirm der Seele

Zweitens: Der Mensch ist, was er hervorbringt. Für Rousseau war der Ackerbau die vornehmste aller Menschenkünste, für Novalis die Mathematik, für Goethe die Malerei, für Friedrich Schlegel die Poesie. Und in dieser Hinsicht muss derzeit niemand darben. Fabelhaft sind die Möglichkeiten, sich zu Hause neu einzugemeinden in die Weltgemeinschaft der Kultur. Dank der Schaubühne etwa kommen legendäre Inszenierungen von Luc Bondy und Peter Stein frei Haus, darunter „Schlusschor“ von Botho Strauß (24.3.) und Heinrich von Kleists „Prinz Friedrich von Homburg“ mit Bruno Ganz (29.3.), die Staatsoper Unter den Linden punktet mit Verdis „Macbeth“ mit Domingo und Netrebko (28.3.), die Bayerische Staatsoper mit Diana Damrau in „Lucia di Lammermoor“ (ab 25.3.), das Frankfurter Städel zeigt seine Bestände online und lädt zur Einführung in die Kunstgeschichte. Die Kultur spannt den Rettungsschirm der Seele weit auf, und vielleicht ist nach bedrückenden Corona-Wochen eine Bildungsnation neu in ihren Fundamenten befestigt.

Drittens: Freiheit und Verantwortung bedingen einander. Freiheit ist Freiheit zur Verantwortung, und Verantwortung gedeiht nur in Freiheit. Dieser Zusammenhang kann verloren gehen, wenn das geschichtlich Außergewöhnliche – Frieden, Sicherheit, Wohlergehen – für selbstverständlich gehalten wird. Oder wenn der falsche Eindruck sich breit macht, die wirklich wichtigen Entscheidungen würden einem abgenommen, sei's vom Staat, sei's vom Arbeitgeber. Nun leuchtet auch die Weisheit des philosophischen Jubilars dieses Jahres 2020 wieder auf: „Hegel formulierte die entscheidende Bedingung, dass ein freiheitliches Leben in Selbstgewissheit nur in Gemeinschaft mit anderen erlangt werden kann. Ich entwickele mich zu mir selbst erst in Zusammenhängen, die mich erkennen lassen, dass ich in den Augen der anderen ein anderer bin.“ (Scruton) Auch die konsequentesten Blickvermeider und Straßenseiten-Wechsler wissen, dass es niemandem gut tut, Monade zu sein, wenn alle unter derselben Drohung stehen.

Ein Aufruf

Viertens: Geschichte besteht aus Geschichten. Und diese erzählen eben nicht nur von den Großen und Mächtigen, sondern auch von den Kleinen. Ein Zeitalter der Krise ist eine Ära vieler kleiner Geschichten, Geschichten von Niederlagen und Siegen, Gleichmut und Verzweiflung, Freude und Zuversicht. Die Lage ist allgemein, der Umgang mit ihr so individuell wie die Charaktere und Temperamente, die sie bewältigen müssen, aber eben beileibe nicht unverbunden. Dieselbe Bewegung, die uns auf uns zurückwirft, wirft uns hinein in die Geschichte der anderen.

Womit wir beim Vorschlag wären, beim Aufruf. Auch die Cicero-Community ist eine Gemeinschaft. Erzählen Sie uns Ihre Geschichte, wir sind hier ja unter uns, gewissermaßen. Teilen Sie uns mit, was Sie bewegt in diesen Tagen, was Sie erleben, woraus Sie Hoffnung schöpfen, was Sie an den Rand der Verzweiflung bringt, was Sie gelernt haben, was Sie nicht begreifen. Wir werden eine Auswahl hier veröffentlichen. Und schreiben Sie uns, was für Geschichten Sie von uns lesen möchten. Hier in den Kommentaren, auf Facebook, Twitter oder per Mail an redaktion(at)cicero.de. Gibt es Themen, zu denen Sie eine Frage haben? Hintergründe, die wir recherchieren sollen? Sicherlich können wir nicht alle Fragen beantworten, aber wir tun, was wir können, erst recht in diesen besonderen Zeiten.