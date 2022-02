Lassen Sie mich ehrlich sein – und fangen wir von vorne an. Ich hatte am Sonntag einen ziemlich guten Tag. Ich alleine mit mir, eine große Terrasse und einiges zu tun. Also war es eine gute Idee, finde ich, dass mein bester Freund auf ein Glas Custoza – ein sehr schmackhafter italienischer Vino – am Abend noch vorbeikam. Der Punkt ist der: Wenn wir zusammenkommen, halten wir uns an ein ungeschriebenes Gesetz, das da lautet, dass wir uns gegenseitig Lieder vorspielen. Denn „Musik ist eine Reflexion der Zeit, in der sie entsteht“ (Diana Ross).

Vermaledeite Seuche Eines dieser Lieder war am Sonntagabend das überragende „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen. Und da saßen wir also, grölten – wie immer – mit dem einen oder anderen Vino im Kopf genau dieses Lied. Und so schön das auch gewesen sein mag, so sehr spülte mein Kopf dieses eine Bild in mein Bewusstsein: Westernhagen beim Impfen – und dass er dafür wirbt, dass uns das, die Impfung, vor dieser vermaleideten Seuche retten wird. Pustekuchen, sage ich. Wohlwissend, dass ich mir damit wenig Freunde mache.