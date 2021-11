Lettland hat einen einmonatigen Covid-19-Lockdown verfügt. Das Land will sich abriegeln, es soll zu Ausgangssperren kommen. Dies sind die strengsten Beschränkungen, die seit Beginn der Pandemie in dem baltischen Staat verhängt wurden, der einst als Erfolgsgeschichte in Sachen Coronavirus gefeiert wurde. Jetzt aber ist das Land mit einer noch nie dagewesenen Überlastung seines Gesundheitssystems konfrontiert und muss sich in den kommenden Wochen auf eine Triage in den Kliniken vorbereiten. Das größte Krankenhaus des Landes behandelt bereits Patienten in einer Garage; eine mobile Leichenhalle kommt zum Einsatz. Warum kommt es gerade jetzt zu dieser Katastrophe, wo die Menschen freien Zugang zu Impfstoffen haben und andere europäische Länder nach und nach viele Corona-Einschränkungen aufheben?

Wie erste Erfolge zu Selbstzufriedenheit führten Als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch des neuartigen Coronavirus zu einer weltweiten Pandemie erklärte, reagierte die lettische Regierung schnell. Am 12. März 2020 wurde der Ausnahmezustand verhängt, obwohl bis dahin nur 16 Covid-19-Infektionen in Lettland registriert worden waren.