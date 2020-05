Das älteste Verlagshaus der Welt heißt Schwabe und geht auf das Jahr 1488 zurück. In der Corona-Krise bietet der Fachverlag seine E-Books mit einem Rabatt von 70 Prozent an. Immerhin 40 Prozent Nachlass gewährt Audiobooks auf Hörbücher und bittet im Sinn der „Bibliodiversität“ um Unterstützung. Die Existenz stehe auf dem Spiel. Der Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler spricht vom Gau einer Branche und erinnert: „Mit der Absage sämtlicher anstehender Kunstmessen nahm der Shutdown seinen Lauf. (…) Über 4000 Ausstellungen – Eintritt kostenlos –

werden von Galerien jährlich für etwa 11 000 in- und ausländische Künstler auf eigenes wirtschaftliches Risiko organisiert.“