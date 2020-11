Corona-Spots der Bundesregierung - Leider geil

In Corona-Zeiten braucht es nicht viel, um ein Held zu werden. Einfach zu Hause bleiben, TV gucken, fertig! So stellt die Bundesregierung den Überlebenskampf in Corona-Zeiten da. Für ihre Video-Serie „Besondere Helden“ erntet sie im Internet viel Kritik. Dabei sind die Clips feinste Satire.