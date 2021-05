So erreichen Sie Jens Nordalm:

Er hat es wieder getan. Der Schriftsteller Thomas Brussig („Sonnenallee“), geboren 1964 in Ost-Berlin, hat wieder – wie schon einmal im Februar in der Süddeutschen Zeitung – „Mehr Diktatur wagen!“ gerufen. Man brauche in Pandemie-Lagen eine befristete Diktatur, damit zügig die richtigen Maßnahmen zur Eindämmung beschlossen würden und nicht die falschen, unwirksamen.

Vertreten hat er das bei den diesjährigen Frankfurter „Römerberggesprächen“ – seit 1973 ein prominenter Termin im Debattenkalender –, die sich soeben mit den Folgen der Corona-Pandemie für unsere Wahrnehmung des politischen Systems befassten. Die Einladung und der Auftritt Brussigs sind durchaus ein Zeichen, dass man seine Einschätzung des letzten Jahres ernst nehmen muss. Das ist keine Einzelmeinung. Als ein Ergebnis der Debatte um Brussig wurde denn auch festgehalten: Man müsse vielleicht das Zusammenspiel der beiden Systeme Politik und Wissenschaft „verbindlicher“ gestalten – mehr Macht für „die Wissenschaft“.