Was kann ein Philosoph zur Covid-19-Pandemie schreiben, das nicht viel kompetenter von Virologen und Epidemiologen, Psychologen oder Juristen schon mehrfach gesagt worden ist? Nun, die Philosophie ist eine normative Disziplin – sie hat ihr Zentrum in der Ethik, der Lehre vom richtigen Leben. Drei Fragen drängen sich einem Philosophen angesichts dieser weltweiten Herausforderung daher auf: Erstens, wie gehen wir einzeln am besten mit ihr um? Zweitens, welche Entscheidungen sollten politische Institutionen am sinnvollsten treffen? Drittens, was werden die Langzeitfolgen dieser Krise sein, und gibt es eine Chance, in ihr Sinn zu finden?

Individuell ist die erste Erfahrung, die wir mit dieser Krise machen, ein kollektives Gefühl der Ohnmacht, wie die Bewohner der westlichen Welt es seit Jahrzehnten nicht mehr kannten. Die Reisewut, die uns alle ergriffen hatte und einen Wahn der Allgegenwart erzeugte, ist vielerorts umgeschlagen in das Verbot, die eigenen vier Wände zu verlassen (außer in dringenden Fällen). Die wirtschaftlichen Aktivitäten, die manchmal geradezu zum Selbstzweck geworden waren, erstarren.

