- Impfschäden und strafrechtliche Verantwortung
Die Corona-Impfkampagne könnte strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen – für Ärzte, Behörden und politische Entscheidungsträger. Im Zentrum stehen Fragen nach Aufklärungspflichten und möglicher Körperverletzung im Amt.
Dem Publizisten Peter Hahne wird im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Corona-Zeit folgender Ausspruch nachgesagt: „Ich will Handschellen klicken hören!“ Hierin liegt die nachdrückliche Forderung nach strafrechtlichen Ermittlungen im Hinblick auf strafwürdiges Unrecht, das seines Erachtens in der Corona-Zeit begangen wurde. Ganz selbstverständlich scheint Hahne davon auszugehen, dass es solches Unrecht gab und dass es durch strafrechtliche Verfahren und im Fall von Schuldsprüchen durch die Verhängung von Strafen zutage gefördert, rechtsstaatlich abgeurteilt und letztlich vergolten werden muss.
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