Die Bildillustration zeigt eine medizinische Spritze und ein Impfstofffläschchen vor dem Logo der COVID-19-Auffrischungsimpfung (Booster-Impfung)
Die Bildillustration zeigt eine medizinische Spritze und ein Impfstofffläschchen vor dem Logo der COVID-19-Auffrischungsimpfung (Booster-Impfung) / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar

Corona-Aufarbeitung Impfschäden und strafrechtliche Verantwortung

Die Corona-Impfkampagne könnte strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen – für Ärzte, Behörden und politische Entscheidungsträger. Im Zentrum stehen Fragen nach Aufklärungspflichten und möglicher Körperverletzung im Amt.

VON KATRIN GIERHAKE am 1. Juni 2026 10 min

Katrin Gierhake

Autoreninfo

Katrin Gierhake ist Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, Internationales Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Regensburg. 

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Dem Publizisten Peter Hahne wird im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Corona-Zeit folgender Ausspruch nachgesagt: „Ich will Handschellen klicken hören!“ Hierin liegt die nachdrückliche Forderung nach strafrechtlichen Ermittlungen im Hinblick auf strafwürdiges Unrecht, das seines Erachtens in der Corona-Zeit begangen wurde. Ganz selbstverständlich scheint Hahne davon auszugehen, dass es solches Unrecht gab und dass es durch strafrechtliche Verfahren und im Fall von Schuldsprüchen durch die Verhängung von Strafen zutage gefördert, rechtsstaatlich abgeurteilt und letztlich vergolten werden muss. 

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