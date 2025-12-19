Dies ist einer von zwei Beiträgen zum Thema „suicidal empathy“. Die Gegenrede von Ralf Hanselle lesen Sie zeitnah auf cicero.de.

Der kanadische Psychologe Gad Saad beschreibt mit dem Begriff „suicidal empathy“ ein zentrales Problem westlicher Politik: ein performatives Mitgefühl, das die systematische Auflösung der eigenen Gesellschaft als moralisch geboten erscheinen lässt.

Bilder einzelner Opfer ziehen stärker als Statistiken. In der Fachliteratur ist dieser Mechanismus als „Identifiable Victim Effect“ bekannt. Er erklärt, warum dramatische Einzelschicksale politische Entscheidungen auslösen können, während tausend anonyme Fälle folgenlos bleiben. Denn Empathie verteilt sich nicht nach Dringlichkeit oder Schadensausmaß, sondern nach Sichtbarkeit und emotionaler Nähe. Genau darin liegt ihre politische Gefährlichkeit: Sie ist leicht mobilisierbar, medial steuerbar und systematisch blind für langfristige Folgen.

Auf dieser Einsicht baute der amerikanische Psychologe Paul Bloom in seinem 2016 erschienenen Buch „Against Empathy“ auf. Empathie, so Bloom, sei schlecht darin, zwischen konkurrierenden Ansprüchen abzuwägen, fair zu verteilen oder strukturelle Effekte mitzudenken. Sie eigne sich für zwischenmenschliche Nähe, nicht für politische Entscheidungen. Blooms Blick richtet sich auf das moralische Urteilen des Einzelnen: darauf, wie Menschen gerechter entscheiden können, wenn sie sich nicht von Einzelfällen und emotionaler Überidentifikation leiten lassen. Unbeantwortet bleibt dabei die weiterführende Frage, welche Folgen es hat, wenn Empathie nicht nur individuelles Gefühl, sondern gesellschaftlicher Maßstab wird. Genau hier setzt Gad Saad an.

Empathie evolutionspsychologisch erklärt

Evolutionspsychologisch betrachtet, so Saad, ist Empathie kein universelles Ordnungsprinzip, sondern ein Anpassungsinstrument. Sie entstand unter Bedingungen von Nähe, Reziprozität und klarer Verantwortlichkeit, in kleinen Gruppen mit überschaubaren Risiken. Sie funktionierte, weil ihr Anspruch begrenzt war: Sie galt den Eigenen, nicht der anonymen Menschheit. Moderne Massengesellschaften mit Millionen Fremder, abstrakten Transfersystemen und asymmetrischen Risiken überfordern dieses moralische Modul systematisch. „Suicidal empathy“ bezeichnet die Übersteigerung dieses evolutionär sinnvollen Mechanismus, bei der Empathie auf Täter, Regelverletzer und institutionell begünstigte Anspruchsgruppen gerichtet wird, während Loyalität und Beitragsleistung als selbstverständlich gelten.

Indem westliche Gesellschaften Empathie von einer Tugend zu einem absoluten Maßstab erheben, machen sie sich strategisch, politisch und moralisch erpressbar. Empathie dominiert zunehmend Entscheidungen, die eigentlich nüchterne Analyse erfordern. Begriffe wie „Humanität“, „Solidarität“ oder „Haltung zeigen“ fungieren seit langem als moralische Platzhalter, die Kosten, Nebenfolgen und Zielkonflikte politischer Entscheidungen verdecken. Empathie erscheint hier nicht mehr als Mitgefühl, sondern als öffentliche Gefühlsperformanz, die affektive Anteilnahme und emotionale Intensität mit moralischem Urteil verwechselt. Empathie für Asylsuchende wird absolut gesetzt; Fragen nach sozialem Zusammenhalt, Kriminalität, fiskalischen Kosten oder kultureller Integration gelten hingegen als suspekt. Damit gerät auch der Sozialstaat unter Druck, dessen Funktionsfähigkeit auf Gegenseitigkeit, Leistungsakzeptanz und klaren Anspruchsgrenzen beruht.

Lieber polemisch als scheinheilig

Besonders sichtbar ist „suicidal empathy“ dort, wo eigentlich Distanz, Nüchternheit und das Streben nach Objektivität herrschen sollten: an den Universitäten. Saad beschreibt sie als institutionalisierte Räume moralischer Signalpolitik, in denen emotionale Bekundung systematisch Vorrang vor Evidenz erhält. Moralischer Status wird durch affektive Positionierung erworben: Wer Empathie demonstriert, gilt als aufgeklärt. So untergraben ausgerechnet jene Institutionen, die dem Erkenntnisfortschritt verpflichtet sein sollten, ihre eigene epistemische Funktion. „Suicidal empathy“ erscheint hier als eine akademisch normierte Haltung, die Kritik und Skepsis gegenüber der „richtigen“ Haltung tabuisiert und als Charakterdefekt behandelt.

Der Begriff ist absichtlich polemisch, weil Saad eine pathologische Dynamik beschreiben will, nicht einen harmlosen Irrtum. Gruppen, die ihre Selbstpräferenz aufgeben, verlieren langfristig – nicht durch äußere Feinde, sondern durch moralische Selbstauflösung. Dabei überschreitet Saad mit selektiver Evidenz bisweilen die Grenze zwischen theoretischer Hypothese und empirischem Beleg; seine Diagnose bleibt dennoch intellektuell ehrlicher als ein scheinheiliger Humanitarismus. Saad betont ausdrücklich, dass Empathie grundsätzlich eine positive und wünschenswerte Eigenschaft ist. Problematisch wird sie erst dort, wo sie vom Orientierungsinstrument zum universellen Maßstab erhoben wird. In diesem Sinne kritisiert er ihren Einsatz als Mittel emotionaler Erpressung und verweist darauf, dass keine Spezies überlebt, wenn sie systematisch die Interessen anderer über die eigenen stellt. Solche Gruppen verschwinden evolutionär.

Gut und Böse unterscheiden

Moralische Urteilsfähigkeit erfordert Konflikt und Zumutung. Eine politische Kultur, die Urteilskraft systematisch durch Gefühl ersetzt, wird nicht humaner, sondern manipulierbarer. Sie wird erpressbar durch moralische Dramatisierung und verliert ihre Fähigkeit zur Selbstkorrektur. Der Westen zwingt sich zu einer Mitfühl-Universalität, für die seine psychologische Disposition nicht ausgelegt ist. Moral schrumpft dabei auf Freundlichkeit und emotionale Rücksichtnahme. Wo „Nettsein“ zur höchsten Tugend erklärt wird, erscheint Wahrheit als Zumutung und Grenzziehung als Grausamkeit. Eine Gesellschaft, die sich auf diese Weise selbst entwaffnet, verliert nicht nur ihre Fähigkeit zur Selbstbehauptung, sondern auch den Mut, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden.

Ein besonders eindrückliches Beispiel dafür, wie empathische Vorstellungskraft klares Urteil ersetzen kann, liefert der Fall des österreichischen Jack Unterweger. Nach seiner ersten Verurteilung zu lebenslanger Haft erschien er in den Achtzigerjahren als literarischer „Knastpoet“, und Intellektuelle wie Günter Grass und Elfriede Jelinek setzten sich für seine Freilassung ein – auf Basis seiner Texte und der Hoffnung auf Resozialisierung. Bereits wenige Monate nach seiner Entlassung jedoch begann Unterweger erneut zu morden und tötete mindestens neun Frauen in Europa und den USA, bevor er wieder verhaftet wurde. Dieser zutiefst verstörende Verlauf zeigt, wie leicht Gefühl und Narrative harte Tatsachen überdecken können.

Empathie als knappes Gut

Empathie ist kein unerschöpflicher Rohstoff, sondern ein begrenztes Gut. Jede politische Ordnung verteilt nicht nur Geld, Rechte und Pflichten, sondern auch Aufmerksamkeit, Nachsicht, Toleranz und Verständnis. Empathie, die an einer Stelle mobilisiert wird, fehlt an anderer. Diese Opportunitätskosten werden im öffentlichen Diskurs systematisch verdrängt, weil sie das angenehme Selbstbild moralischer Großzügigkeit stören. Politische Entscheidungen werden mit Einzelfällen, Bildern und affektiver Betroffenheit legitimiert, während strukturelle Folgen als zweitrangig gelten. Wer auf Belastungsgrenzen, Anreizwirkungen oder Verteilungseffekte hinweist, wird nicht argumentativ widerlegt, sondern moralisch disqualifiziert.

Die Priorisierung von Bedürftigkeit über Leistung, Betroffenheit über Verantwortung und Narrativen über Daten unterminiert langfristig genau jene Institutionen, auf die sich moralische Großzügigkeit stützt. Mit dem Verlust starker moralischer Kategorien verflacht auch die Sprache des Urteilens. An ihre Stelle treten Vokabeln aus Therapie, Verwaltung und Hygiene wie „toxisch“, „verletzend“ oder „problematisch“, die Schuldzuweisung vermeiden und Verantwortung in diffuse Zustände verschieben. Auf dieser Grundlage ist in westlichen Gesellschaften das „Nettsein“ zur Leitnorm avanciert – mit absehbaren Folgekosten für Zusammenhalt, Vertrauen und politische Handlungsfähigkeit. Eine reife Gesellschaft braucht Mitgefühl, aber ebenso Maß, Urteilskraft und die Fähigkeit, Nein zu sagen. Denn Politik verlangt mehr als gute Absichten.