Eigentlich will er Fußballprofi werden, doch dem 1959 in Marl geborenen Bergmannssohn Sönke Wortmann mangelt es, nach eigenem Bekunden, an Ehrgeiz. Beim Soziologiestudium streicht er später nach nur einem Semester die Segel. Erst an der Hochschule für Fernsehen und Film in München findet Sönke Wortmann seine Berufung. Mit Nebenrollen in der TV-Serie „Die glückliche Familie“ finanziert er, wie in einer realen Seifenoper, die Existenz.

Dann folgt eine Karriere wie im Märchen, mit Wortmann als Goldesel des deutschen Kinos. Sein Abschlussfilm „Drei D“ (1988) holt den Förderpreis auf den Hofer Filmtagen sowie die Nominierung für den Studenten-Oscar. Drei Jahre später avanciert sein Kinodebüt zum veritablen Kassenknüller: Das WG-Lustspiel „Allein unter Frauen“ lockt über eine Million Zuschauer. Mit „Der bewegte Mann“ folgt der große Coup: 6,5 Millionen Kinobesucher wollen die Verfilmung des schwulen Comics von Ralf König sehen, das Werk katapultiert sich in den Olymp der zehn erfolgreichsten deutschen Filme.