- Der Bekehrte und die Rückkehr des Glaubens
In „Communion“ erzählt J.D. Vance von seinem Weg zum Glauben. Das Buch ist mehr kulturphilosophischer Essay als Memoir – und wirft eine interessante Frage auf: Ist Religion der wirksamste Kitt, um eine Gesellschaft in polarisierten Zeiten zusammenzuhalten?
J.D. Vance lebt den amerikanischen Traum. Der Sohn einer drogenabhängigen Mutter aus dem verarmten Rust Belt schaffte es an die Yale Law School, wurde Bestsellerautor, Senator und schließlich Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Nach klassischen Maßstäben amerikanischen Erfolgs hätte die Geschichte dort enden können. Doch genau an diesem Punkt beginnt Vance zu zweifeln, ob Ämter und Anerkennung wirklich das sind, was am Ende zählt.
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