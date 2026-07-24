„Communion“ von J.D. Vance - Der Bekehrte und die Rückkehr des Glaubens

In „Communion“ erzählt J.D. Vance von seinem Weg zum Glauben. Das Buch ist mehr kulturphilosophischer Essay als Memoir – und wirft eine interessante Frage auf: Ist Religion der wirksamste Kitt, um eine Gesellschaft in polarisierten Zeiten zusammenzuhalten?