J.D. Vance
US-Außenminister J.D. Vance / picture alliance/dpa/Pool AFP/AP | Ken Cedenoe

„Communion“ von J.D. Vance Der Bekehrte und die Rückkehr des Glaubens

In „Communion“ erzählt J.D. Vance von seinem Weg zum Glauben. Das Buch ist mehr kulturphilosophischer Essay als Memoir – und wirft eine interessante Frage auf: Ist Religion der wirksamste Kitt, um eine Gesellschaft in polarisierten Zeiten zusammenzuhalten?

VON LISA DAVIDSON am 24. Juli 2026 7 min

Lisa Davidson

Autoreninfo

Lisa Davidson ist Journalistin, freie Autorin und Podcast-Host. Sie lebt in der Nähe von Austin, Texas. 

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J.D. Vance lebt den amerikanischen Traum. Der Sohn einer drogenabhängigen Mutter aus dem verarmten Rust Belt schaffte es an die Yale Law School, wurde Bestsellerautor, Senator und schließlich Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Nach klassischen Maßstäben amerikanischen Erfolgs hätte die Geschichte dort enden können. Doch genau an diesem Punkt beginnt Vance zu zweifeln, ob Ämter und Anerkennung wirklich das sind, was am Ende zählt. 

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Karl-Heinz Weiß | Fr., 24. Juli 2026 - 15:00

Ob es JD Vance gelingt, die katholische Soziallehre mit den Vorstellungen seines Förderers Peter Thiel zu verbinden, könnte spannend werden. Wahrscheinlich genau so unwahrscheinlich, wie die Kastenlehre des Hinduismus mit dem Katholizismus zu verbinden. Bei allen Vorbehalten gegen seinen Chef: dessen Fixierung auf "Deals" ist nicht verschwurbelt. JD Vance hat eine beeindruckende Biografie, aber seine "Erweckungserlebnisse“ erinnern an Politiker, die das Thema "Religion" für ganz und gar unreligiöse Zwecke missbrauchten..

Christa Wallau | Fr., 24. Juli 2026 - 15:19

"Katholisch zu sein bedeutet für ihn keine vorbehaltlose Zustimmung zu jeder Position aus Rom, sondern die Zugehörigkeit zu einer jahrtausendealten Tradition, mit der man ringt, zweifelt und auch widersprechen darf. Gerade dadurch unterscheidet sich sein Memoir von vielen politischen Glaubensbekenntnissen. Es lädt weniger zum Zustimmen als zum Weiterdenken ein."
Ähnlich wie Vance habe auch ich mich mein Leben lang zu Kirche und Glauben verhalten.
Jetzt - im Alter - bin ich mehr denn je davon überzeugt, daß der christliche Glaube zum Heil führt.
Er beglückt - richtig verstanden - die von Jesus erlösten Menschen schon hier auf Erden mit der Aussicht auf das ewige Leben in Fülle (!), und er verbindet die Gläubigen, wenn sie Jesus wirklich folgen, zu einer Einheit in Liebe u. Frieden.
Das ist das Idealbild.
Erstens sind jedoch auch die Christen weiterhin sündige Menschen u. zweitens sind nicht alle Menschen Christen. Daher bleiben die Zustände auf Erden ewig schlimm u. unbefriedigend.

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