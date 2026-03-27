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Demo: "Gegen sexualisierte digitale Gewalt - Solidarität mit allen Opfern", 22.03.2026 / picture alliance / dts-Agentur | -

Collien-Fernandes-Demos Die fragwürdige Renaissance des gesunden Volksempfindens

Der Fall Collien Fernandes hat eine Welle der Empörung ausgelöst, die alle Grundlagen des aufgeklärten Rechtsstaates beiseite fegt. Vor allem aber zeigt sich einmal mehr: Moralische Urteile sind vom jeweiligen Weltbild abhängig.

KOLUMNE: GRAUZONE VON ALEXANDER GRAU am 28. März 2026

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. In Kürze erscheint von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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Eines vorneweg – nicht aus Opportunismus, sondern aus Überzeugung: Was der Schauspieler Christian Ulmen seiner ehemaligen Frau Collien Fernandes mutmaßlich angetan hat, ist unentschuldbar und abstoßend. So etwas darf man nicht verharmlosen. Und ja: Es ist ein großes Verdienst von #MeToo, dass Männer mit solchen und anderen widerlichen Machenschaften nicht mehr durchkommen. Viel zu lange wurden sexuelle Übergriffe aller Art, ob im Büro, im Backstage-Bereich oder in der Ehe, als ein Kavaliersdelikt abgetan. Doch das sind sie nicht. Die Fälle um Epstein, Weinstein und Strauss-Kahn zeigen, dass es sich hier um ein grundlegenderes Problem handelt, das – sagen wir es deutlich – mit männlicher Macht zu tun hat. Und dabei geht es nicht immer gleich um Vergewaltigung im engeren Sinne. Viel zu viele Männer in leitenden oder prominenten Positionen nutzen offensichtlich immer noch ihr Prestige und ihren Einfluss aus, um Frauen gefügig zu machen. Und es ist daher unbedingt an der Zeit, diese schmierige Verbindung von Sex und Macht zu durchbrechen.

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Urban Will | Sa., 28. März 2026 - 11:59

ist eines Intellektuellen, für den ich Sie (und Sie selbst sich wohl auch) halte, unwürdig.
Zu spät kommen Sie auf das eigentliche Thema:
das ideologisch motivierte Verschweigen dessen, was in Deutschland zu Alltag gehört: Vergewaltigungen von Frauen seitens – meist illegal – eingewanderter Männer.
Scheinheiligkeit, Bigotterie, Einseitigkeit und Verlogenheit, all die Widerlichkeiten der linksgrünwoken Szene müssen immer wieder erwähnt und öffentlich gemacht werden.
Auch wenn es dort nichts ändern wird, die Menschen, v.a. die Unions-Wahlschafe müssen immer wieder daran erinnert werden, wem die Union sich da unterworfen hat.
Denn auch wenn Merz oder wer auch immer mal den einen oder anderen Spruch raus lässt: beim Thema Brandmauer stehen sie Seit an Seit.
Und genau dort wäre der Ort, an dem man ansetzen und ein Ende der Allmacht dieses linksgrünwoken Geschmeißes einleiten könnte.

Sabine Lehmann | Sa., 28. März 2026 - 12:22

Irritierend schon der erste Satz. Da steht zwar „mutmaßlich“, aber am Ende wird es eine Feststellung: „angetan hat“?! Die Feinheiten der deutschen Sprache, ein dünnes Eis, wenn es um die Reputation und die Unschuldsvermutung einer Person geht. So ist es m.E. doch gerade deshalb angebracht hier den Konjunktiv zu benutzen:
„angetan haben k ö n n t e“.
Gerade vor dem Hintergrund, dass inzwischen eine offizielle Stellungnahme von Ulmens Rechtsanwalt vorliegt, in der die Hauptvorwürfe bestritten werden bzw. in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. So sollen die körperlichen Tätlichkeiten laut spanischer Polizeiakten auf Gegenseitigkeit beruhen. Die Verbreitung von sog. Deepfake Videos wird komplett bestritten.
Wie dem auch sei, die Sache ist nebulös, ihre Aufklärung Sache der Justiz.
Deshalb ist der wahre Name der Frau Fernandes vielleicht auch Collien Erfand..es…..

Meinen Dank dafür. Aber ich bin ein Mann. Darf ein Mann heutzutage überhaupt einer Frau danken? Dass dies nicht missverstanden wird. Deepfake! Das Ganze, ich rätsele noch, ist entweder insgesamt ein Fake oder ein Ablenkungsmanöver erster Klasse. Vielleicht will Frau "Erfandes" bloß ein paar tolle Rollen abstauben, damit sie nicht ganz im schauspielerischen Nirwana verschwindet. Ich sah sie früher mal ("Wilsberg"?) in ein paar kleinen Nebenrollen, unbedeutende typische Stichwortrollen, und auch da fiel sie nur wegen ihres "südländischen" Aussehens auf, nicht durch schauspielerische Brillanz. Oder sie macht die Klinkenputzerin für die Bundesjustizministerin. Oder es ist die Freundschaft zur Frau von Klötenberg. Klar ist, bald wird sich die Versenkung öffnen und die ganze Bagage verschwindet darin. Das Ganze läuft schief wie der Irankrieg. Aber alles hängt bekanntlich immer mit allem zusammen. Egal. Die Hunde bellen und die Karawane zieht weiter. Mehr ist nicht dazu zu sagen. QED

Hans Jürgen Wienroth | Sa., 28. März 2026 - 12:31

Da war der Autor aber sehr „nett“ zu denen, die auf die Straße gingen. Insgesamt gibt es weitere Kritikpunkte.

Das Unschuldsprinzip des Rechtsstaates wurde bereits in der Ära Faeser zumindest für die Beamten abgeschafft. Da genügt die Beschuldigung für die Entlassung, der Beschuldigte kann ja seine Unschuld dann beweisen.

Was ist mit den Frauen, die ihre „weiblichen Reize“ zum beruflichen Vorankommen nutzen? Ist auch das die Schuld des Mannes? Ist das dann Patriarchat oder Matriarchat? Ist letzteres genauso verwerflich? Ich habe noch nichts davon gehört, ist ja das „schwache Geschlecht“, oder?

Bei dem Fall in Neukölln kommt hinzu, dass Jugendclub und Jugendamt bewusst weggeschaut haben, um die jungen Männer mit Migrationshintergrund (aus patriarchalischen Ländern) nicht zu stigmatisieren.

Für mich ist das alles verlogen und verkommen, ein schmieriges politisches Schauspiel, wie es Fleischhauer in seiner Kolumne sinngemäß nannte.

Walter Buehler | Sa., 28. März 2026 - 13:03

... Scherbengericht, Volksgerichtshof, ...: es gibt viele bunte Gewänder, in die sich die Barbarei einkleidet, wenn sie wieder einmal das Gesetz und das Recht in einem Land verdrängen will.

Die neudeutsche mediale Pseudo-Prominenz, die sich im Dschungelcamp tummelt und im Bordellmilieu ihre Heimat zu haben scheint, interessiert mich persönlich nicht besonders. Mein Mitleid mit Frau Fernandes hält sich durchaus in Grenzen. Mit solchen Leuten habe ich nichts zu tun.

Dass SPD-Frau Bas gleich einen passenden Gesetzesentwurf präsentieren kann, gibt dem Ganzen einen merkwürdigen Geschmack.

Karl-Heinz Weiß | Sa., 28. März 2026 - 14:23

Nach meiner Kenntnis wurde in der Berichterstattung bisher nicht erwähnt, wer die Demonstrationen in Berlin und Hamburg angemeldet hat. Das "Muster", die öffentliche Wahrnehmung in einem sehr frühen Stadium zu "prägen", kommt mir bekannt vor. Und das frühere "Sturmgeschütz der Demokratie " ist dabei erneut prominent vertreten. Auch in diesem Fall wurde die ursprüngliche Berichterstattung des SPIEGEL durch nachfolgende Medienveröffentlichungen "umgelenkt“. Das erschwert (wieder einmal) gerichtlich dagegen vorzugehen.

Sabine Lehmann | Sa., 28. März 2026 - 14:30

Skurilitäten ist man seitens der Grünen ja gewöhnt, die SPD-ler sind ihnen zwar dicht auf den Fersen, aber Ricarda Langs frommer Osterwunsch, der Bundeskanzler möge sich jetzt einschalten, ist selbst für das politische Berlin ein Tiefpunkt, im Grunde schon ein Abgrund.
Dass Friedrich dann fast brav übers Stöckchen sprang, war abzusehen, schließlich kann er sein wahres Ich als Avatar der Unheiligkeit aus der östlichen Uckermark kaum mehr verbergen, aber WAS er dann genau sagte, das entsprach nicht so ganz der grünen Wunschvorstellung und der rosaroten Matrix, die man sich im grünen Universum von der deutschen Realität so mühselig geschaffen hat. Denn oh Schreck, der Kanzler meinte doch tatsächlich, dass man beim Thema Gewalt gegen Frauen die Migranten-Problematik nicht vergessen dürfe! Oh Mann, Friedrich, Treffer, versenkt! Ob das mal gut geht? Ich gehe jede Wette ein, spätestens am Montag gibt es die 360-Grad-Wende....oh sorry, ich meine natürlich 180 Grad...mir ist so schwindlig;-)

Hans Page | Sa., 28. März 2026 - 15:07

Mit Volksempfinden hatten diese Demonstrationen wohl eher nichts zu tun. Sie waren gut organisiert und mobilisiert von einschlägigen Gruppierungen die höchste Kampagnenfähigkeit haben und schon oft bewiesen haben. Dass Frau Neubauer da führen mitmacht zeigt ja schon dass da nichts spontan ist, das Gegenteil ist der Fall.

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