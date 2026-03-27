Eines vorneweg – nicht aus Opportunismus, sondern aus Überzeugung: Was der Schauspieler Christian Ulmen seiner ehemaligen Frau Collien Fernandes mutmaßlich angetan hat, ist unentschuldbar und abstoßend. So etwas darf man nicht verharmlosen. Und ja: Es ist ein großes Verdienst von #MeToo, dass Männer mit solchen und anderen widerlichen Machenschaften nicht mehr durchkommen. Viel zu lange wurden sexuelle Übergriffe aller Art, ob im Büro, im Backstage-Bereich oder in der Ehe, als ein Kavaliersdelikt abgetan. Doch das sind sie nicht. Die Fälle um Epstein, Weinstein und Strauss-Kahn zeigen, dass es sich hier um ein grundlegenderes Problem handelt, das – sagen wir es deutlich – mit männlicher Macht zu tun hat. Und dabei geht es nicht immer gleich um Vergewaltigung im engeren Sinne. Viel zu viele Männer in leitenden oder prominenten Positionen nutzen offensichtlich immer noch ihr Prestige und ihren Einfluss aus, um Frauen gefügig zu machen. Und es ist daher unbedingt an der Zeit, diese schmierige Verbindung von Sex und Macht zu durchbrechen.