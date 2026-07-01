„Citizen Vigilante“
Szene aus „Citizen Vigilante“ / Screenshot

Mündigkeit statt Medienkontrolle Das Publikum hat die Faxen dicke

Gleich zwei aktuelle Debatten haben auch mit staatlicher Übergriffigkeit durch Medienkontrolle zu tun: der Boll-Film „Citizen Vigilante“ und der Fall Ben Berndt. Die Reaktionen des Publikums aber zeigen: Der mündige Bürger hat die Faxen dicke. Eine hervorragende Nachricht.

VON BEN KRISCHKE am 2. Juli 2026 8 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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Im Jahr 2003 verklagte Barbra Streisand einen Fotografen. Dieser hatte Luftaufnahmen der Küste Kaliforniens gemacht. Tausende Häuser waren darauf zu sehen, aber bei nur fünf wurde auch der Eigentümer genannt. Darunter Streisands Anwesen, was der Sängerin gar nicht gefiel. Vor der Klage wurde das Bild nur wenige Male heruntergeladen, verbreitete sich dann aber lawinenartig im Internet. Im Versuch, das Foto loszuwerden, hatte es Streisand populär gemacht. 

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IH | Do., 2. Juli 2026 - 08:33

Es gibt allerdings viel zu viele Gutende, die empört Änderungen am Vorgehen zurückweisen werden. Da bin ich mir sicher

Thomas Hechinger | Do., 2. Juli 2026 - 08:36

Wie soll ein Journalist während eines Interviews in jedem Fall feststellen, ob der Befragte eine unwahre Tatsachenbehauptung aufgestellt hat? Das würde eine Allwissenheit des Journalisten voraussetzen. Und wie wir Katholiken wissen, ist nur der Papst allwiss... – äh, unfehlbar! Einmal ganz abgesehen davon, daß es so vieles in der Wissenschaft gibt, was umstritten ist. Und ein Gericht mag einen konkreten Rechtsfall entscheiden, ist aber schlicht die falsche Instanz, eine wissenschaftliche Wahrheit festzulegen. „Alles für das Land, in dem wir alle so gerne leben“ ist keineswegs so eindeutig ein Motto der SA, wie das Gerichte einfach mal so behaupten. Das Verlangen dieser NRW-Landesmedienanstalt ist anmaßend und unverschämt. Es ist ein eindeutiger Fall von Zensur. Wenn Ben Berndt gelänge, was er in gespielter Überheblichkeit neulich angedeutet hat, nämlich Putin zum Gespräch zu laden und dieser von einer „Spezialoperation“ redete, müßte dann das Interview gelöscht werden?

Wolfgang Borchardt | Do., 2. Juli 2026 - 09:12

Demokratie ist immer (noch) gut. Wenngleich niemand genau weiß, was sie ist und wo sie wohnt. Deshalb hat es auch eine Deutsche Demokratische Republik gegeben. Sie ist für alle frei verfügbar. Aber nur solange, bis sie sich jemand angeeignet hat. Deshalb gibt es "unsere" Demokratie. Wer dazugehören darf, fühlt sich gut. Denn Demokratie ist gut. Aber nicht messbar. Messbar ist der Rechtsstaat. Messbar sind seine Maßnahmen, die die Rechtsstaatlichkeit und den Einsat
z von gesellschaftlichen Konsens schützen. Zur Rechtsstaatlichkeit gehört die Meinungsfreiheit. Frei von Haltungsjournalismus lässt Ben Berndt die Leute reden und entmündigt die Zuschauer nicht. Das ist sein Erfolg. Nun hat "The Pioneer" den gern verteufelten Maximilian Krah eingeladen. Erstmals darf man sich über diesen Mann Dank eines professionell geführten Interviews eine Meinung bilden. Der ÖRR hätte ihn gern dauerhaft unsichtbar gemacht.

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