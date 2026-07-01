Mündigkeit statt Medienkontrolle - Das Publikum hat die Faxen dicke

Gleich zwei aktuelle Debatten haben auch mit staatlicher Übergriffigkeit durch Medienkontrolle zu tun: der Boll-Film „Citizen Vigilante“ und der Fall Ben Berndt. Die Reaktionen des Publikums aber zeigen: Der mündige Bürger hat die Faxen dicke. Eine hervorragende Nachricht.