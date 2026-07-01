- Das Publikum hat die Faxen dicke
Gleich zwei aktuelle Debatten haben auch mit staatlicher Übergriffigkeit durch Medienkontrolle zu tun: der Boll-Film „Citizen Vigilante“ und der Fall Ben Berndt. Die Reaktionen des Publikums aber zeigen: Der mündige Bürger hat die Faxen dicke. Eine hervorragende Nachricht.
Im Jahr 2003 verklagte Barbra Streisand einen Fotografen. Dieser hatte Luftaufnahmen der Küste Kaliforniens gemacht. Tausende Häuser waren darauf zu sehen, aber bei nur fünf wurde auch der Eigentümer genannt. Darunter Streisands Anwesen, was der Sängerin gar nicht gefiel. Vor der Klage wurde das Bild nur wenige Male heruntergeladen, verbreitete sich dann aber lawinenartig im Internet. Im Versuch, das Foto loszuwerden, hatte es Streisand populär gemacht.
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