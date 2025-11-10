Nur noch 47 Prozent der Bürger sehen ARD und ZDF als verlässliche Quelle an / Dominik Herrmann

Cicero-Serie: Problemfall ÖRR Wie ein kompletter Neustart aussehen könnte

Reformunwilligkeit, Wagenburgkultur und Selbstbedienungsmentalität – beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt vieles zusammen. Die journalistischen Standards und personalpolitischen Sitten sind so misslich, dass nur ein echter Neustart helfen kann. Ein Vorschlag.

VON PETER WELCHERING am 11. November 2025 8 min

Peter Welchering ist ein deutscher Journalist, der viele Jahre für das ZDF sowie verschiedene ARD-Anstalten gearbeitet hat.

Reformunwillen, Machtmissbrauch, Vertrauensverlust – der öffentlich-rechtliche Rundfunk steckt tief in der Krise. Der Fall der BR-Journalistin Julia Ruhs und aktuelle Umfragen, nach denen nur 47 Prozent der Bürger ARD und ZDF noch als verlässliche Quelle sehen, zeigen das ganze Ausmaß. Doch warum ist es so geworden, wie es geworden ist – und wie lässt sich das System noch retten? Die Cicero-Serie „Problemfall ÖRR“ sucht nach Antworten.

