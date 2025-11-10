Erhalten Sie täglich exklusive Analysen und Hintergrundberichte aus der Cicero Redaktion per E-Mail.

Peter Welchering ist ein deutscher Journalist, der viele Jahre für das ZDF sowie verschiedene ARD-Anstalten gearbeitet hat.

Reformunwillen, Machtmissbrauch, Vertrauensverlust – der öffentlich-rechtliche Rundfunk steckt tief in der Krise. Der Fall der BR-Journalistin Julia Ruhs und aktuelle Umfragen, nach denen nur 47 Prozent der Bürger ARD und ZDF noch als verlässliche Quelle sehen, zeigen das ganze Ausmaß. Doch warum ist es so geworden, wie es geworden ist – und wie lässt sich das System noch retten? Die Cicero-Serie „Problemfall ÖRR“ sucht nach Antworten.

---