Das Jahr 2022 war ein historisches. Das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik saßen Mitglieder einer Ampel-Regierung an den Reglern der Macht. Wladimir Putin überfiel die Ukraine. Der Ausstieg aus der Kernenergie wurde verschoben. Inflation und Energiekrise ließen die Preise steigen. Eine Fußballweltmeisterschaft wurde erstmals in einem Wüstenstaat ausgetragen. Und auch die Corona-Pandemie gehörte noch zu den großen Themen der vergangenen 365 Tage.

Wie das so ist, wenn breit und kontrovers diskutiert wird, fallen immer auch Zitate, die Debatten manchmal überhaupt erst anstoßen, bisweilen die Menschen erzürnen, gern aus dem Zusammenhang gerissen werden und sogar ganze Karrieren kosten können. Doch knackige Zitate sind eben essenziell für harte, auch kluge Debatten, und ja, auch für den Journalismus ganz entscheidend, wenn es darum geht, Schlagzeilen zu bauen, die die Leserschaft zum Lesen eines Beitrags motivieren sollen.



Nun geht das Jahr 2022, dieses historische Jahr, zu Ende. Und weil das so ist, hat die Cicero-Redaktion einige bekannte Zitate des auslaufenden Jahres gesammelt. Manche sind nur beiläufig gefallen und haben dennoch große Resonanz erzeugt. Andere haben wohl PR-Abteilungen in den Ministerien und Unternehmen erdacht, um ihre Sicht der Dinge möglichst pointiert darzulegen. Und weil Zitate allein zwar interessant sein mögen, aber nicht zwangsläufig auch unterhaltsam, haben wir die von uns gesammelten Aussagen in ein Quiz gepackt. Wir wollen von Ihnen wissen: Wer hat's gesagt? Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihre Cicero-Redaktion