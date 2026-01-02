Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

Kann man die Existenz Gottes mithilfe der Vernunft beweisen? Also mithilfe von logischen Überlegungen? Nein, kann man nicht, sagte der große Aufklärungsphilosoph Immanuel Kant. Nein, kann man nicht, sagen bis heute auch diejenigen, die sich in ihrer Antwort auf Kant und die Aufklärung berufen. Aber ist das Thema damit wirklich ausdiskutiert? Oder gibt es bei den sogenannten „Gottesbeweisen“ vielleicht doch noch Diskussionsbedarf?

Sebastian Ostritsch, Jahrgang 1983, ist katholischer Philosoph, Publizist und Privatdozent. In seinem neuen Buch „Serpentinen – Die Gottesbeweise des Thomas von Aquin nach dem Zeitalter der Aufklärung“ beschäftigt sich Ostritsch, wie der Titel schon sagt, mit den Gottesbeweisen des Thomas von Aquin, der im 13. Jahrhundert lebte – und bis heute als einer der einflussreichsten Theologen der westlichen Zivilisation gilt. Unter anderem, weil er Aristoteles’ Philosophie und die christliche Theologie zusammenführte.

Die fünf Wege des Thomas von Aquin

Ostritsch-Buch / Matthes & Seitz Berlin

In Thomas’ einflussreichster Schrift, der „Summa Theologica“, definiert der Theologe „fünf Wege“, wie sich allein mithilfe der Vernunft die Existenz eines Gottes beweisen lässt. Die Grundidee lautet, vereinfacht ausgedrückt, dass alles, was uns umgibt, eine Ursache haben muss. Und diese Ursache sei Gott, argumentiert Thomas.

Über „Gottesbeweise“ im Allgemeinen und Thomas’ Argumente im Konkreten hat Ben Krischke mit Sebastian Ostritsch gesprochen. Und über eine gewisse Aufregung, die es jüngst um seine Person gegeben hat: Nach Protestaufrufen von woken Studenten knickte die katholische Hochschule für Philosophie in München ein – und lud Ostritsch, der einen Vortrag über sein Buch halten sollte, wieder aus. Die Frage drängt sich auf: Ist es jetzt selbst in der Philosophie nicht mehr möglich, Kontroversen auszuhalten?

Ben Kriscke (li.) und Sebastian Ostritsch/Rene A. Schnitz

Das Gespräch wurde am 2. Januar 2026 aufgezeichnet.

