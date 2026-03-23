Alle reden über KI, aber nur die wenigsten haben eine Vorstellung davon, wie sehr die Künstliche Intelligenz unser aller Leben und damit die Gesellschaft insgesamt auf den Kopf stellen wird. Und zwar nicht irgendwann in ferner Zukunft. Sondern absehbar bereits in etwa zehn Jahren. Während in der Berliner Politikblase so getan wird, als könne – mit ein paar mehr Milliardenschulden und ein bisschen weniger Sozialausgaben – im Wesentlichen alles so bleiben wie gewohnt, bricht sich gerade eine Revolution Bahn. Es ist gewissermaßen die Revolution der Algorithmen, und sie wird gewaltig sein. Welche Rolle das menschliche Individuum während und nach diesem Epochenbruch spielen wird, lässt sich derzeit nur erahnen.

Fest steht jedenfalls, dass dem Faktor Arbeit eine völlig neue Rolle zukommt, wenn die meisten der uns heute geläufigen Tätigkeiten nicht mehr nachgefragt sind, weil KI sie übernimmt. Erfüllt sich demnächst also der alte Menschheitstraum, in dem wir alle auf der faulen Haut liegen können, während uns dienstbare Geister die niederen (beziehungsweise im Fall von KI auch die höheren) Tätigkeiten abnehmen? Oder machen wir uns als schöpferische Spezies selbst überflüssig, indem wir das Denken an Chatbots delegieren?

Dieser Frage ist mein Kollege Carsten Korfmacher für die Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe nachgegangen. Allen Weltuntergangspropheten sei an dieser Stelle schon seine Hauptthese verraten: Die Chancen, die uns mit und durch KI eröffnet werden, sind größer als die Risiken. Künstliche Intelligenz zerstört nämlich keine Jobs, sondern Privilegien. Und, so Korfmacher: Sie ist eine Technologie der Befreiung und Ermächtigung des Individuums. Wer sich im regulatorisch-ideologischen Korsett der gegenwärtigen Verhältnisse zunehmend unwohl fühlt, hat also allen Grund dazu, optimistisch nach vorne zu schauen.

Dass es erst der Künstlichen Intelligenz bedurfte, um sich wieder auf die Zukunft zu freuen, ist wiederum wenig schmeichelhaft für uns.



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