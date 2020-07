Wie der ZDF-Journalist Andreas Kynast offenbar als erster bemerkt hat, ist dies die Besprechung des ZDF-Sommerinterviews mit Christian Lindner aus dem Jahr 2019. Wir bitten, die Verwirrung zu entschuldigen.

Der Vorspann war vor drei Jahren Talk of Town. Als Christian Lindner bei der letzten Bundestagswahl seine FDP von APO-Niveau zurück über die Fünf-Prozent-Hürde hieven konnte, da verkörperte der gebürtige Wuppertaler mit dem verschmitzten Kaffeekapsel-Grinsen sämtliche Steh-auf-Qualitäten des deutschen Liberalismus. Wenigstens für ein paar Monate schien da der FDP-Vorsitzende so verführerisch wie George Clooney und so smart wie Mr. Bojangles zu sein. Es war eine Dreitagebart-Erotik, wie man sie in einem deutschen Parlament noch nicht gesehen hatte.

Ab dem Hauptfilm aber war der Charme verflogen. Und das hatte sich Lindner vor allem selbst zuzuschreiben. Sein plötzliches Ausscheren aus den Koalitionsverhandlungen von 2018 hatte man dem ehemals jüngsten Abgeordneten im nordrhein-westfälischen Landtag übel genommen, und seine Fehde mit den Aktivisten von Fridays for Future kamen bei vielen in der Republik auch nicht gut an. So dümpelt die FDP in Umfragen derzeit zwischen fünf und sechs Prozent, und ihr Profil ist so unscharf wie sonst nur das Trickle-down-Theorem.

Arbeit am Markenimage

Ist der einstige Hoffnungsträger der FDP somit als Werbemätzchen entlarvt? Ein Liberalismus-Testemonial, gepitcht von der Agentur Heimat und in Szene gesetzt von dem erfahrenen Pop-Fotografen Olaf Heine? Zumindest gibt es rund um die Partei immer öfter auch Zweifel an Lindners Führungsqualitäten. Und so wird sich der FDP-Vorsitzende seinen Auftritt im heutigen ZDF-Sommerinterview sicherlich lange und gut überlegt haben. Zur besten Sende- und Werbezeit sollte jeder Satz sitzen und jede Geste gut geprobt sein; schließlich hat man selbst als Spitzenpolitiker nur selten einmal Gelegenheit, sein Markenimage im Anschluss an die heute-Nachrichten und in Gegenwart eines Millionenpublikums nachzujustieren.

Doch schon das Intro ging dann daneben: Während die Kamera noch etwas verwirrt durch eine unterkühlte Glas-Beton-Architektur irgendwo am verregneten Düsseldorfer Rheinufer schwenkte und die Bildregie orientierungslos nach Bodenhaftung suchte, ging Christian Lindner, einstiger Inhaber einer PR-Agentur, der Moderatorin Shakuntala Banerjee schnurstracks entgegen und grüßte hölzern mit entlarvenden Worten: „Willkommen in meinem Düsseldorf! Willkommen am Set!“

Politik als Kulisse

Bei einem wie Lindner ist eben alles Kulisse, und die kann man schieben und drehen, wie es gerade hinkommt. Das wäre prinzipiell auch vollkommen in Ordnung; seit 32 Jahren sind die ZDF-Sommerinterviews kaum mehr als zwanzigminütige Telepromenaden für Kanzler und Fraktionsvorsitzende in Ferienstimmung. Unvergessen etwa die sommerfrischen Gespräche mit Helmut Kohl am Wolfgangsee oder der bierselige Plausch zwischen Edmund Stoiber und Peter Hahne. Sommerinterviews, das sind eben blumige Worte an sandigen Ufern.

Nicht aber bei Christian Lindner, und das hat nicht nur mit dem plötzlich einbrechenden Sommerloch oder mit dem Düsseldorfer Regen zu tun. In seinem chagallblauen Anzug und dem lavendelblau gestreiften Hemd wirkt der FDP-Politiker unausgeglichen und überspannt. Die Art, wie er in den folgenden Minuten über die eigene „ökologischen Sensibilität“, über bürgerliche Selbstverantwortung, europäische Migrationspolitik und fehlende deutsche Start-Up-Mentalität doziert, hat so gar nichts von Sandburgen und Meeresweiten.

Keine Frische, keine Visionen. Lindner wirkt eher bärbeißig und verkrampft. Während die dicken Tropfen vor die großen Fensterscheiben prasseln, wippt sein Kopf vor und zurück, ist der Blick skeptisch, die Zunge spitz. Als Banerjee ihn fragt, wofür es in Deutschland noch die FDP brauche, fällt ihm nur Parteitagsprosa ein: „Wir glauben an den einzelnen Menschen, an die Idee der Selbstverantwortung, an die Freude an der eigenen Schaffenskraft.“

Nichts als Schlagworte

Dann dreht sich die Kamera mehrmals um den Tisch; ein neues Thema, ein neuer Claim. Shakuntala Banerjee wirft ein Schlagwort nach dem nächsten in den weiten Raum und gibt Christian Lindner selten einmal die Zeit, um eine Antwort zu formulieren. Ein paar Sätze über falsche Staatsgläubigkeit und rechtes Marktvertrauen, eine Klage über fehlende Digitalisierung, ein kurzer Gedanke über kommende Regierungen: „Hier in NRW“, Lindner weißt mit der linken Hand zum grauen Wolkenhimmel, „regiert seit 2017 eine sehr erfolgreiche CDU-FDP-Regierung.“ Für ihn wäre das natürlich auch ein Modell für den Bund.

Dann wippt er erneut mit dem Kopf hin und her und lässt den Zuschauer mit ein paar Parolen alleine. Die Bildregie wechselt in die Totale: Lindner und Banerjee sitzen verloren vor dem düsteren Himmel von Düsseldorf. Lindner faltet die Hände zusammen: Heiliger Theodor Heuss, denkt man sich noch, hol ihn da raus! Doch dann ist die Chose zum Glück auch zu Ende.