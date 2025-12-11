Christian Felber
Christian Felber / Bernd Hofmeister
Publizist Christian Felber im Gespräch mit Ralf Hanselle Cicero Podcast Gesellschaft: „Links und rechts haben während der Pandemie die Seiten gewechselt“

Der österreichische Publizist Christian Felber hält der autoritären Versuchung während der Corona-Krise ein „Lob der Grundrechte“ entgegen. Ein Cicero Podcast Gesellschaft über verlorene Freiheiten und politische Verschiebungen während der Pandemie.

VON RALF HANSELLE am 2. Januar 2026 2 min

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

Die Corona-Krise stellte einen massiven Anschlag auf die Grundrechte dar. Ganze 25 in der Verfassung verbürgte Rechte wurden in den Jahren der Pandemie eingeschränkt oder beschnitten. Was im Laufe der letzten 250 Jahre Schritt für Schritt proklamiert und in nationales und internationales Recht integriert wurde, wurde damals binnen Stunden außer Kraft gesetzt. Der Publizist und Gemeinwohl-Vordenker Christian Felber analysiert im Gespräch mit Ralf Hanselle, dem stellvertretenden Chefredakteur von Cicero, das oftmals autoritäre Pandemie-Management, um daraus Lehren für die Zukunft zu ziehen.

Dabei interessiert die beiden besonders die Frage, wieso es ausgerechnet die Angehörigen der politischen Linken waren, die während der Gesundheitskrise leichtfertig Grundrechte abgeräumt und Freiheiten beschnitten haben. Wie war es möglich, dass der Gedanke der Solidarität zum Teil in sein Gegenteil verkehrt werden konnte, ohne dass es auf Seiten der Linken zu größeren Protesten gekommen wäre? Und wie sähe ein Pandemie-Management aus, das aus den Fehlern der Vergangenheit seine Lehren gezogen hätte?

Ralf Hanselle und Christian Felber
Ralf Hanselle und Christian Felber / B. Hofmeister

 

Das Gespräch wurde am 27. November 2025 aufgezeichnet.

Das Gespräch wurde am 27. November 2025 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren" – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.


Dorothee Sehrt-Irrek | Fr., 2. Januar 2026 - 11:08

Ärger von der Seele schreiben muss:
Da fasst sich Herr Felber hoffentlich auch selbst an die Nase?
Ich kann sehr irren und reagiere schon negativ, wenn ich das Wort "Aktiviste" lese, aber waren die sogenannten Aktivisten nicht Teil dieser Entwicklung, die evtl. "links" und "Merkel-konservativ" unter einen Hut brachte?
Unter "Merkel-konservativ" verstehe ich ein "Jetzt ist es mal so", "Scheitert dies so scheitert das" etc.
Zugegeben hatten Aktivisten m.E. mehr Argumente, aber zwischen "Merkel-konservativ" und Aktivismus wurde evtl. die verfasste parlamentarische Demokratie zerbröselt?
Vor allem Parteien?
Es gab nur noch Merkel und "Bewegte", Sorry, sich Bewegende?
Als "Therapie" würde ich da nicht sogleich noch mehr Bewegung "verordnen", aber auch nicht "Ordnung, um der Ordnung willen".
Es geht ganz entscheidend um die Inhalte und da hat Attac in meinen Augen ganz gute Karten vor rechts-konservativen Vorstellungen.
Bitte versuchen Sie es also wieder mit Argumenten.
