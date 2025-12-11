- Cicero Podcast Gesellschaft: „Links und rechts haben während der Pandemie die Seiten gewechselt“
Der österreichische Publizist Christian Felber hält der autoritären Versuchung während der Corona-Krise ein „Lob der Grundrechte“ entgegen. Ein Cicero Podcast Gesellschaft über verlorene Freiheiten und politische Verschiebungen während der Pandemie.
Die Corona-Krise stellte einen massiven Anschlag auf die Grundrechte dar. Ganze 25 in der Verfassung verbürgte Rechte wurden in den Jahren der Pandemie eingeschränkt oder beschnitten. Was im Laufe der letzten 250 Jahre Schritt für Schritt proklamiert und in nationales und internationales Recht integriert wurde, wurde damals binnen Stunden außer Kraft gesetzt. Der Publizist und Gemeinwohl-Vordenker Christian Felber analysiert im Gespräch mit Ralf Hanselle, dem stellvertretenden Chefredakteur von Cicero, das oftmals autoritäre Pandemie-Management, um daraus Lehren für die Zukunft zu ziehen.
Dabei interessiert die beiden besonders die Frage, wieso es ausgerechnet die Angehörigen der politischen Linken waren, die während der Gesundheitskrise leichtfertig Grundrechte abgeräumt und Freiheiten beschnitten haben. Wie war es möglich, dass der Gedanke der Solidarität zum Teil in sein Gegenteil verkehrt werden konnte, ohne dass es auf Seiten der Linken zu größeren Protesten gekommen wäre? Und wie sähe ein Pandemie-Management aus, das aus den Fehlern der Vergangenheit seine Lehren gezogen hätte?
Das Gespräch wurde am 27. November 2025 aufgezeichnet.
Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.
Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns hier.
Mehr Podcast-Episoden:
- Julia Ruhs: „Du wirst sofort in die Nazi-Ecke geschoben“
- Vince Ebert: „Unter vier Augen sagen mir Politiker und CEOs etwas ganz anderes“
- Tim Raue: „Die Küche ist Diktatur“
- Volker Boehme-Neßler: „Das ist ein Zivilisationsbruch“
- Nicole Grünewald: „Die Politik wird zum Risiko für unsere Wirtschaft“
- Andrej Hermlin: „Vieles erinnert mich an die DDR-Spätphase“
- Alexander Teske: „Wir brauchen keine Tagesschau, die erziehen will“
- Ahmad Mansour: Aschaffenburg: „Ich verspüre eine unglaubliche Wut auf die Politik“