Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „ Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace “.

Die Corona-Krise stellte einen massiven Anschlag auf die Grundrechte dar. Ganze 25 in der Verfassung verbürgte Rechte wurden in den Jahren der Pandemie eingeschränkt oder beschnitten. Was im Laufe der letzten 250 Jahre Schritt für Schritt proklamiert und in nationales und internationales Recht integriert wurde, wurde damals binnen Stunden außer Kraft gesetzt. Der Publizist und Gemeinwohl-Vordenker Christian Felber analysiert im Gespräch mit Ralf Hanselle, dem stellvertretenden Chefredakteur von Cicero, das oftmals autoritäre Pandemie-Management, um daraus Lehren für die Zukunft zu ziehen.

Dabei interessiert die beiden besonders die Frage, wieso es ausgerechnet die Angehörigen der politischen Linken waren, die während der Gesundheitskrise leichtfertig Grundrechte abgeräumt und Freiheiten beschnitten haben. Wie war es möglich, dass der Gedanke der Solidarität zum Teil in sein Gegenteil verkehrt werden konnte, ohne dass es auf Seiten der Linken zu größeren Protesten gekommen wäre? Und wie sähe ein Pandemie-Management aus, das aus den Fehlern der Vergangenheit seine Lehren gezogen hätte?

Ralf Hanselle und Christian Felber / B. Hofmeister

Das Gespräch wurde am 27. November 2025 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



