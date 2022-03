Ran an den Wok Nie wieder „China-Pfanne“

Allerdings ist der Begriff „asiatische Küche“ vollkommen untauglich, ja sogar irreführend. Asien besteht aus riesigen Großregionen, die sich klimatisch, geographisch und kulturell fundamental voneinander unterscheiden. Selbst innerhalb dieser Regionen gibt es riesige Unterschiede, sei es in Süd-, Südost- Ost- oder Zentralasien oder in China, was sich quasi in der Mitte befindet. Schließlich würde auch kein vernünftiger Mensch von einer „europäischen Küche“ sprechen, und selbst mit „deutscher Küche“ kommt man nicht allzu weit, wenn man etwa an die Nordseeküste und Niederbayern als kulinarische Pole denkt.