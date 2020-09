Chinas wachsender Einfluss in Deutschland Pekings rote Resterampe

Denn in der Tat, das von Busch geführte Unternehmen mit Sitz im südwestfälischen Hagen hat aus eigenen Fehlern gelernt. Galt Deutschlands größter Sortimentbuchhändler über lange Jahre in der sich stetig ausdünnenden Szene der Leser und Papierliebhaber als knallharter Sanierer und Verdränger, der mit seinem Drei-Säulen-Modell aus stationärem Handel, eCommerce und Non-Book-Sparte wesentlich besser auf veränderte Kundenanforderungen reagieren konnte als die vielen kleinen Buchhandelsgeschäfte im heimischen Kiez, so hat das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren gekonnt ins ethische Marketing investiert.