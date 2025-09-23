In den USA ist Antifa eine Bewegung ohne festen organisatorischen Kern, was sie schwerer angreifbar macht. Denn: Um eine Einheit als extremistisch einzustufen, muss sie in Vereinsregistern oder Parteiauszügen registriert sein, mit Impressum, das Haftbarkeit und Führung ausweist. Welche Möglichkeiten hat also Trump? Durch die Unterzeichnung der Executive Order wurde zunächst alles, was mit dem Begriff Antifa in Verbindung steht, als domestic terrorist organization klassifiziert. Eine Executive Order ist nicht wie ein Gesetz, das vom Bundeskongress verabschiedet wird, sondern eine Art präsidiale Anordnung an die Exekutive. So werden die Befugnisse innerhalb der Verfassung erweitert, indem Steuerungskompetenzen dem Präsidenten zufallen – über alle ihm staatlich unterstellten Behörden.