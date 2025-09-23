- Donald Trump stuft Antifa als Terrororganisation ein
Nach dem Mord an dem konservativen Aktivisten Charlie Kirk unterzeichnet US-Präsident Trump eine Verordnung, die die Antifa als „terroristische Organisation“ einstuft. Was bedeutet das in rechtlicher und praktischer Hinsicht?
Nach dem Mord an Charlie Kirk hat Donald Trump ein schärferes Vorgehen gegen linksradikale Gruppierungen angekündigt. Einen Tag nach der Trauerzeremonie für Kirk unterzeichnete der Präsident eine Verordnung, mit der die Antifa als domestic terrorist organization deklariert wird. In dem Erlass fordert Trump, dass alle zuständigen Bundesbehörden ihre Mittel nutzen sollen, um Aktivitäten, die auf deren Namen oder auf Personen, die in deren Namen handeln, zurückzuführen sind, zu untersuchen und gegebenenfalls strafrechtlich zu verfolgen.
In den USA ist Antifa eine Bewegung ohne festen organisatorischen Kern, was sie schwerer angreifbar macht. Denn: Um eine Einheit als extremistisch einzustufen, muss sie in Vereinsregistern oder Parteiauszügen registriert sein, mit Impressum, das Haftbarkeit und Führung ausweist. Welche Möglichkeiten hat also Trump? Durch die Unterzeichnung der Executive Order wurde zunächst alles, was mit dem Begriff Antifa in Verbindung steht, als domestic terrorist organization klassifiziert. Eine Executive Order ist nicht wie ein Gesetz, das vom Bundeskongress verabschiedet wird, sondern eine Art präsidiale Anordnung an die Exekutive. So werden die Befugnisse innerhalb der Verfassung erweitert, indem Steuerungskompetenzen dem Präsidenten zufallen – über alle ihm staatlich unterstellten Behörden.
