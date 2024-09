Die alten Griechen glaubten, nur in den Himmel schauen zu müssen, um zu erkennen, dass die Sonne um sie kreiste. Ähnlich unbeirrbar blicken die Deutschen heute auf die Vielfalt in ihrem Land und sehen darin einen Beweis, an dem nicht zu rütteln ist. In so einem Zauberland der Diversität kann nur das Volk regieren. Wer sonst würde sich das ausdenken?