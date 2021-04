So erreichen Sie Antje Hildebrandt:

Es gibt Momente im Leben, da schämt man sich, eine Frau zu sein. Das ging mir gerade bei #Pinkygate so. Der Name suggeriert, es handele sich hier um einen Skandal. Dabei geht es um pinkfarbene Einweghandschuhe, die menstruierende Frauen benutzen können, um damit gebrauchte Tampons zu entsorgen. Weil ihren Herstellern Sexismus unterstellt wird, wurden sie wieder aus dem Handel genommen.

Die Cancel Culture, sie ist jetzt also auch in der Konsumwelt angekommen, Abteilung: Hygiene-Artikel. Besonders perfide ist daran, dass es zwei Frauen waren, die einen Shitstorm unter dem Deckmantel des Feminismus losgetreten haben, obwohl es ihnen in erster Linie um PR für ihr eigenes Business ging.

Ungläubiges Kopfschütteln

Aber immer der Reihe nach. Tatort: Der TV-Sender Vox, vergangene Woche. In der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ stellen zwei Männer, Eugen Raimkulow und André Ritterswürden, ein Patent vor, von dem sie glauben, die Frauen hätten schon lange darauf gewartet: Pinky Gloves. Ich weiß nicht, wie die beiden auf diese verwegene Idee kommen konnten.

Zugegeben: Einweghandschuhe mögen praktisch sein – etwa dann, wenn man als Hundebesitzer die Hinterlassenschaft seines Vierbeiners entsorgen muss. Aber welche Frau würde sie benutzen, um darin Tampons zu entsorgen? Es gibt appetitlichere Dinge, wohl wahr. Aber auch beim Wickeln von Babys oder nach dem Toilettengang käme kaum einer auf die Idee, sich vorher Handschuhe überzuziehen. Insofern ist die erste Reaktion auf den Tampon-Handschuh ungläubiges Kopfschütteln. Das kommt eben davon, wenn Männer ein Produkt entwerfen, das an den Bedürfnissen der Frauen vorbeigeht. Praktisch? Ja, klar. Aber nur in der Theorie – aus der Sicht von Männern.

Der Markt wird es schon regeln Andererseits zwingt uns natürlich niemand, Pinky Gloves zu kaufen. Und wenn von 100 Frauen vielleicht doch mal fünf auf die Idee kommen, es beim Campen, auf Reisen oder auf Festivals auf dem Dixie-Klo wenigstens mal auszuprobieren – ja mei, warum denn nicht? Der Markt wird es schon regeln. Im Fall von #Pinkygate wird es dazu aber erst gar nicht kommen.