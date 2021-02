Hottentottenenten, Kaffernsegler oder Mohrenkopfpapageien. Lange hat man solche Namen nicht hinterfragt. Man hat sie als Andenken an eine Zeit gelesen, als die Urbewohner fremder Kontinente noch als Menschen zweiter Klasse behandelt wurden. Erst die Bewegung „Black Lives Matter“ hat nach dem Mord an George Floyd einen Prozess ausgelöst, den die einen als Befreiung und die anderen als Cancel Culture bezeichnen. Ihr Kampf gegen Rassismus strahlt jetzt in alle Bereiche der Gesellschaft aus. Statuen von Kolonialherren werden vom Sockel gekippt und U-Bahn-Stationen wie die „Mohrenstraße“ in Berlin umbenannt. Aus Pippi Langstrumpfs Vater, dem Negerkönig, machte der Oetinger-Verlag den „Südseekönig“.