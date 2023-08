Die weit verbreitete Sehnsucht in der US-amerikanischen politischen Linken nach einer sensibleren Art und Weise, miteinander über Identitätsfragen zu sprechen, ist schon länger deutlich sichtbar. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Republikaner in den USA häufig als Gegner der Absagekultur gesehen werden. War das kollektive, republikanischen Motto doch meist, die Cancel Culture anzuklagen und auf der absoluten Redefreiheit zu beharren, die mehr meint als das, was man in Deutschland unter Meinungsfreiheit versteht. Doch die republikanische Partei scheint nun ebenfalls ihre Freude an der Absagekultur entdeckt zu haben.