- „Konservative Positionen werden als Gefahr wahrgenommen“
Bis zu 50 Prozent der Studenten würden konservative Sprecher canceln. So das Ergebnis einer aktuellen Studie. Im Interview erklärt Richard Traunmüller, Professor für Empirische Demokratieforschung an der Uni Mannheim, das einfache Weltbild dahinter - und die Gefahren, die daraus erwachsen.
Richard Traunmüller ist Professor für Empirische Demokratieforschung an der Universität Mannheim. Seine aktuelle Forschung befasst sich mit Fragen der Meinungsfreiheit, den Blindstellen kultureller Eliten sowie mit gesellschaftlich kontroversen Themen.
