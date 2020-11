Buße tun im Sinne Jesu bedeutet, sein Leben in Demut ganz auf Gott auszurichten. In einer Gesellschaft jedoch, in der Narzissmus und Hedonismus zur selbstverständlichen Alltagskultur gehören, ist das eine denkbar sperrige und unangenehme Botschaft. Denn im Angesicht der Krise fordert der Mensch unserer Moderne keine Umkehr, sondern ein Weiter so. Statt Verzicht und stiller Selbstbetrachtung pocht er auf soziale Ausgleichszahlungen und sein Recht auf Spaß und Freizeit. So ändern sich die Zeiten.