- Der Bundespräsident hat ein Demokratieproblem
Ausgerechnet in Gedenken an NS-Terror und DDR-Diktatur fordert der Bundespräsident ein stärkeres Vorgehen gegen die Opposition. Deutschland hat wohl tatsächlich ein Demokratieproblem – und Frank-Walter Steinmeier ist ein Teil davon.
Seit Sonntag müsste eigentlich die Hölle los sein – auf den Straßen, im Reichstag, in den Medien. Es müsste Rücktrittsforderungen nur so hageln, von der Süddeutschen Zeitung bis zum Kommentar in den „Tagesthemen“ – und einmal quer durch den Bundestag. Und diejenigen, die nach dem Correctiv-Quatsch von wegen „Wannseekonferenz 2.0“ damals zu Hunderttausenden auf die Straße gingen, um ein Zeichen für die Demokratie zu setzen, müssten nun wieder demonstrieren – und bis vor das Schloss Bellevue ziehen.
Denn ausgerechnet am 9. November – am Tag des Ausrufes der Republik im Jahr 1918, des Gedenkens an den NS-Terror 1938 (Reichspogromnacht) und des Mauerfalls von 1989 – hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Angriff auf die Opposition geblasen. Nicht irgendwer also, sondern das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland. „Nie in der Geschichte unseres wiedervereinten Landes waren Demokratie und Freiheit so angegriffen“, sagte Steinmeier in einer Rede im Schloss Bellevue. Und zwar „durch rechtsextreme Kräfte, die unsere Demokratie angreifen und an Zustimmung in der Bevölkerung gewinnen“.
-
