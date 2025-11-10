Steinmeier
Steinmeier während seiner Rede im Schloss Bellevue / picture alliance/dpa/Pool AP | Maryam Majd

Frank-Walter Steinmeier polarisiert gegen die Opposition Der Bundespräsident hat ein Demokratieproblem

Ausgerechnet in Gedenken an NS-Terror und DDR-Diktatur fordert der Bundespräsident ein stärkeres Vorgehen gegen die Opposition. Deutschland hat wohl tatsächlich ein Demokratieproblem – und Frank-Walter Steinmeier ist ein Teil davon.

VON BEN KRISCHKE am 10. November 2025 5 min

Ben Krischke

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

Seit Sonntag müsste eigentlich die Hölle los sein – auf den Straßen, im Reichstag, in den Medien. Es müsste Rücktrittsforderungen nur so hageln, von der Süddeutschen Zeitung bis zum Kommentar in den „Tagesthemen“ – und einmal quer durch den Bundestag. Und diejenigen, die nach dem Correctiv-Quatsch von wegen „Wannseekonferenz 2.0“ damals zu Hunderttausenden auf die Straße gingen, um ein Zeichen für die Demokratie zu setzen, müssten nun wieder demonstrieren – und bis vor das Schloss Bellevue ziehen.

Denn ausgerechnet am 9. November – am Tag des Ausrufes der Republik im Jahr 1918, des Gedenkens an den NS-Terror 1938 (Reichspogromnacht) und des Mauerfalls von 1989 – hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Angriff auf die Opposition geblasen. Nicht irgendwer also, sondern das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland. „Nie in der Geschichte unseres wiedervereinten Landes waren Demokratie und Freiheit so angegriffen“, sagte Steinmeier in einer Rede im Schloss Bellevue. Und zwar „durch rechtsextreme Kräfte, die unsere Demokratie angreifen und an Zustimmung in der Bevölkerung gewinnen“.

Liebe Leserinnen und Leser,
Stefan | Mo., 10. November 2025 - 18:22

Brandmaurer, Ex-SPD Genosse (oder ist er's noch), seine Auffassung von Demokratie verteidigend.
Die größte Oppositionspartei ist für ihn auf einer Stufe mit Rechtsradikalen, arbeitet für den Feind und muss mit allen Mitteln bekämpft werden.
Neutral ist das meines Erachtens nicht und solche Aufrufe kenne ich nicht aus einer Demokratie sondern aus einer Diktatur.
Nunja, es ist ja "Unsere Demokratie", also die des Bundespräsidenten und die von den anderen Brandmaurern.
Ulbricht hat damals gesagt:
"Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten."
Der hat das Volk belogen.
Gestern, zum Schicksalstag der Deutschen, hat FWS die geistige Brandmauer offiziell abgesegnet und somit die Menschen in Ostdeutschland erneut ausgegrenzt, unter Generalverdacht und weil sie AfD wählen auf die Stufe von NS Verbrechern gestellt.
Mir persönlich fehlen die Worte, der Tag an dem in Ostdeutschland die Freiheit erkämpft wurde, verkommt mit solchen Aussagen zu einem Trauerspiel.
"Wehret den Anfängen" sage ich.

Dirk Nowotsch | Mo., 10. November 2025 - 18:33

Demokratie scheint nicht so sein Ding zu sein, obwohl er ständig lauthals die Demokratie verteidigen will! Seine wahrscheinlich in der SPD Parteizentrale verfassten Reden, haben eigentlich noch nie etwas demokratisches an ihm erkennen lassen! Für mich gilt dieser Mann, seit seiner kommentarlosen Unterschrift unter dem Wahlgesetz, welches die SPD und die Grünen massiv bevorteilt und echte direktgewählte Volksvertreter benachteiligt, als Sinnbild eines Partei-Apparatschik! Mehr nicht! Als Bundespräsident eine Enttäuschung, den Posten im allgemeinem Postengeschacher der Parteien bekommen! Wer Volkes-Wille und Volkes-Wahl nicht anerkennen will und einer eventuellen Mehrheit bei einer Wahl, mit einem Parteienverbot zuvor kommen möchte, richtet sich gegen das Volk und damit gegen die Demokratie, die er nur angeblich verteidigen möchte, so einfach! Demokratie=Herrschaft des Volkes! Einzig der Souverän entscheidet mit Mehrheiten bei der Wahl! Auch wenn es unangenehm ist, Herr Bundespräsident!

Hans-Hasso Stamer | Mo., 10. November 2025 - 18:41

.... haben den Demokratiebegriff und den Begriff FDGO gekapert und glauben, sie kommen damit durch. Aber sie sind nicht diejenigen, die die Begriffe bestimmen, auch wenn Linke daran gewöhnt sind, dies zu tun. Sie hoffen auf die Solidarität der Medien und ihrer Entourage, die in der ersten Reihe stand und stehend applaudierte.

Aber Demokratie ist nicht, wenn Linke gewinnen. Demokratie ist, wenn das Volk gewinnt. Man nennt es "den Souverän", und bezeichnenderweise kam das Wort in Steinmeiers Rede nicht vor. Und die Mehrheit des Volkes wählt inzwischen die AfD. Noch nicht die absolute, aber das kann ja noch kommen.

Steinmeier hat sein Amt auf widerwärtige Weise missbraucht, so ruchlos, wie das noch kein Präsident vor ihm getan hat.

Ich hatte Grok, die KI von X, gefragt, ob das Wort "Souverän" vorgekommen sei. Denn ich habe mir nicht den ganzen Text angetan. Ich hatte es nicht erwartet und es war tatsächlich auch nicht drin.

Johannes Hoffmann | Mo., 10. November 2025 - 18:44

Diese Rede war eine bodenlose Unverschämtheit. Was bildet sich dieser Fatzke eigentlich ein, wer er ist - ein Bundespräsident ist er allenfalls der Bezeichnung nach.

Christa Wallau | Mo., 10. November 2025 - 18:48

sondern ein viel grundsätzlicheres:
Er ist nicht fähig zum differenzierenden, logischen Denken.
Sein Verstand (Intellekt) ist unterbelichtet - so einfach ist das.
Ansonsten wäre er nicht in der Lage, etwas von sich zu geben, was absolut nicht zu seinem Amte, über dessen Aufgaben er sich ja wohl informiert haben dürfte, paßt.
Er ist total überfordert und läßt sich daher leiten und vorführen von einer links-grünen "Elite" im Lande, welche die veröffentlichte Meinung (bisher noch) eisern im Griff hat.

Verantwortlich für die krasse Fehlbesetzung des
Bundespräsidenten-Amtes in Deutschland sind alle Altparteien, die sich auf diesen Versager schon zum zweiten Mal geeinigt haben - niemand sonst.

Karl-Heinz Weiß | Mo., 10. November 2025 - 18:50

Scharfe Kritik an der Rede ist gerechtfertigt, aber dazu gehört auch, die Nuancen zu erwähnen. Explizit wandte sich Steinmeier an die Anhänger von Mitte-Links, nicht bei jeder Gelegenheit die Nazi-oder Rassismus-Keule zu schwingen. Allerdings ist es unverantwortlich, wenn ein Staatsoberhaupt trotz der dünnen Faktenlage ein Parteiverbotsverfahren als "naheliegend" betrachtet. Merz hat sein Versprechen, die Unterschiede zur AfD faktenbasiert zu erklären, weiterhin nicht eingelöst. Mit dieser "Gefühligkeit " liegt er auf einer Linie mit Steinmeier.

Rainer Mrochen | Mo., 10. November 2025 - 18:58

... auch kein Text pro AfD, sondern ein Text contra Steinmeier." Bravo! Sehen sie Herr Krischke: wesentlich ist, daß Steinmeiers SPD-Erguss-Gelaber positive Wirkung in Richtung AfD entfaltet, super! Sie haben bezüglich ihrer Ursache-Wirkung Beschreibung recht. Und unser F.Walter-S. hat, nicht unüblich, Ursache und Wirkung mal wieder nicht verstanden. Aber so ist dieses Spitzenpersonal. Mittig, "unsere Demokratie" bis zur Unkendlichkeit verteidigend. "Unser Walter, unser Präsi." Ach, nur ein schelmischer Gedanke. Gab es da nicht einmal eine gleichnamige Serie aus den 70er Jahren? Nein, soweit will ich jetzt doch nicht gehen, daß wäre unangemessen. Nun, ja. Die jüngste Vergangenheit hat uns allerdings gelehrt, daß Syndrome und Aktivismus offenbar zusammen gehören. Was wirklich schlimm ist, ist diese Verschwörung, bestimmter politischer Kreise, ganz offen und jetzt von ganz Oben "legitimiert", in perfider Weise, ihre eigenen Charakterschwächen zu benennen. Einfach schamlos und unwürdig

Dr. Armin Schmid | Mo., 10. November 2025 - 19:04

Wie gut, dass wir Dachau und Buchenwald nicht abgerissen haben. Als Schutzhaftlager für hartgesottene AfD-Funktionäre könnten sie wieder ihrer unsprünglichen Bestimmung, dem Ausschluss bösartiger Volksschädlinge aus der Volksgemeinschaft und ihrer Läuterung und Rückführung auf den rechten bzw. linken Weg (Steinmeier hat es immerhin angedeutet) zurückgegeben werden. Wenn das nicht sogar nachhaltig ist!
Oder habe ich das alles nur falsch verstanden? Rein formal hat Steinmeier natürlich nicht zu irgendwelchen noch (!) illegalen Aktionen aufgerufen, da haben er und seine Redenschreiber schon aufgepasst. Die AfD wurde auch gar nicht genannt, aber es war jedem klar, wer gemeint ist. Das war partiell die OK-Sprache eines Paten: "Und jetzt: Kümmert euch um ... ihr wisst schon wen. Tut, was nötig ist. Wir haben uns verstanden!".

Wolfgang Borchardt | Mo., 10. November 2025 - 19:06

Links-Grün in der Verdammung Andersdenkender. Für die Lösung der aktuellen Herausforderungen bleibt natürlich keine Zeit, obwohl es der Schlüssel dafür wäre, den politischen Gegner zu schrumpfen. Der Grund ist einfach. Man hält die bekannten Probleme nicht für solche, sondern für Wohltaten. Perfide, sich auf eine Demokratie zu berufen, die freilich nicht die grundsätzliche, sondern "unsere" ist. Die Obrigkeit hat ein Monopol auf die Demokratie erhoben und alle, die an diesem Monopol nicht teilhaben (wollen), um so besser in die Ecke stellen zu können. Der Missbrauch des präsidialen Amtes für parteipolitische Zwecke legt den Gedanken nahe, dieses Amt abzuschaffen. Es würde den Steuerzahler davor bewahren, die Verlautbarung der politischen Meinungen einer laut Wahlergebnis Verliererpartei finanzieren zu müssen. Die Vernunft ist weder grün, noch links oder rechts. Genau das mag man nicht glauben. Die Folgen sind sichtbar, aber man schaut nicht hin, sondern rechts vorbei..

Ernst-Günther Konrad | Mo., 10. November 2025 - 19:16

Steinmeier ist eine Schande für die deutsche Politik urteilt Alexander Kissler heute bei NIUS in seinem ersten Kommentar des Tages. Und wenn auch die BILD sich sehr kritisch über diese Rede äußert, dann dürften auch Sie lieber Herr Krischke nicht falsch liegen. Jedenfalls wird man Ihnen nicht unterstellen können, sie würden rechts denken und schreiben, nur weil sie Kritik üben. Tichy, Kontrafunk und viele Influencer und Podcaster der alternativen Medien echauffieren sich, ob dieser Rede des ersten Mannes des Staates, den seiner Bürger nicht wählen dürfen, der aber angeblich unser aller Präsident sein will/soll/ist?
Nein, dieser Mann ist und war nie mein Bundespräsident. Der gehört lieber heute als morgen aus dem Amt. Aber wie wollte man das hinbekommen. Und wewr würde dieses Amt ausfüllen und würden wir endlich selber wählen, wer an unserer Spitze des Staates stehen soll. Steinmeier bzw. die SPD wirft die letzten politischen Reserven ins Spiel um Macht und Posten. Sie werden verlieren.

H. Stellbrink | Mo., 10. November 2025 - 20:11

Dieser Präsident ist eine Schande für unser Land und ein Beweis dafür, dass JD Vance mit seiner Rede ins Schwarze getroffen hat. Der kaum verhohlene totalitäre Duktus, diese vorgetäuschte Nachdenklichkeit, diese hinterhältige Einladung an die Opposition, die Kritik einzustellen, um in den Schoß "Unsererdemokratie" aufgenommen und an die Futtertröge der Macht gelassen zu werden, all das sieht man sonst nur bei lupenreinen Demokraten in Autokratien. Wer wie er über Spaltung Krokodilstränen vergießt und dabei als ranghöchster Spalter im Land die Menschen aufeinanderhetzt, lässt demokratische Gesinnung vermissen. Gruß an die Schlapphüte: Er muss nicht delegitimiert werden. Das kann er schon selbst.

Günter Johannsen | Mo., 10. November 2025 - 20:21

Genosse BP-Steinmeier gratulierte den Iran-Mullahs seinerzeit zur "islamistischen Revolution"!
Darf man als Demokrat und Bundespräsident einer islamistisch-mörderischen Diktatur zum Jubiläum der sogenannten "islami(sti)schen Revolution" gratulieren? ... Im Namen des Deutschen Souverän, der nicht mal gefragt wurde? Ich denke: klares NEIN! Allein die Wortwahl "Revolution" war zum Fremd-Schämen, denn damit wird die "Friedliche Revolution" 1989 in den Schmutz gezogen und das deutsche Volk auf perfide Weise wieder instrumentalisiert, um eine mörderisch-islamistische Diktatur salonfähig zum machen. Genosse-BP Steinmeier ist NICHT mein Bundespräsident. Seine zweite Amtszeit hat das Amt endgültig beschädigt! Schon sehr früh hat er gezeigt, dass er als BP nicht - wie versprochen - seine SPD-Mitgliedschaft ruhen lassen will. Er ist links-parteiisch und spaltet das Volk, den Souverän. Wenn er sich ehrlich machen will, sollte er zurücktreten. Zwar etwas spät, aber das geht auch jetzt noch!

Theodor Lanck | Mo., 10. November 2025 - 20:38

Ich kann jeden Satz des Artikels nur unterstützen. Wie sich das juste milieu der linksgrünen Republik unterhakt, Kritik "von rechts" als staatsgefährdend und die größte Oppositionspartei - ohne jeden Beweis - als extremistisch ausgrenzt, erinnert an ganz dunkle Zeiten.

Von Herrn Steinmeier habe ich eigentlich nie etwas anderes erwartet als wechselweise leere oder auch einseitig-spalterische Worte. Aber mit dieser Rede hat er sich endgültig für seim Amt disqualifiziert.

Thomas Hechinger | Mo., 10. November 2025 - 20:39

Jedes Wort von Herrn Krischke stimmt. Und bei Herrn Steinmeier – seine Amtsbezeichnung spare ich mir, er hat sein Amt verwirkt – stimmt einfach nichts. Und was ich jetzt noch sagen wollte, würde wohl der Zensur beim „Cicero“ zum Opfer fallen, wogegen ich nicht einmal etwas einwenden könnte. Deshalb lasse ich das lieber.

