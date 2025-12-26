- Die große Disruption
Am 27. Dezember bekamen Dienstboten in früheren Zeiten ihr Jahresgehalt – und häufig die Kündigung gleich dazu. Und im Volksaberglauben erreichen die Rauhnächte ihren Höhepunkt. Eine Zeit kosmischer Disruption. Die Symbolik dieser Tage ist seltsam aktuell.
Der dritte Teil von Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium ist mit dem Hinweis versehen: „Am dritten Weihnachtsfeiertage“. Also heute. Dritter Weihnachtsfeiertag? Gibt es den denn überhaupt? Oder hat Bach falsch gezählt?
