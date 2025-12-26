Bündelstag und Rauhnächte - Die große Disruption

Am 27. Dezember bekamen Dienstboten in früheren Zeiten ihr Jahresgehalt – und häufig die Kündigung gleich dazu. Und im Volksaberglauben erreichen die Rauhnächte ihren Höhepunkt. Eine Zeit kosmischer Disruption. Die Symbolik dieser Tage ist seltsam aktuell.