Nun gut, jeder so, wie er es kann oder wie sie es für richtig hält. Und es hätte sich ja auch alles ändern können. Manchmal reicht dafür ein Tag, manchmal sogar eineinhalb Stunden. Die Sterne standen da heute unglaublich günstig. Denn mitten in der Pandemie kam Angela Merkel plötzlich auf die Idee, auf Tuchfühlung mit der Kulturszene zu gehen. Dafür hatte sie im Rahmen des sogenannten „Bürgerdialogs“ Kunst- und Kulturschaffende zu einem virtuellen Austausch geladen. Dabei ging es inhaltlich einzig und allein um die finanzielle Notlage der 1,8 Millionen Erwerbstätigen in der sogenannten „Kulturindustrie“. Im Angesicht der sich von Woche zu Woche zuspitzenden ökonomischen Situation eine allzu verständliche Schwerpunktsetzung.